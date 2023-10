"Nem vagyok egy pánikolós típus, de hát tudjuk, hogy a pánikbetegség nem is ezt jelenti szó szerint. Én már csak erre tudok tippelni, és reménykedem, hogy a legutóbbi, fél évvel ezelőtti roham volt az utolsó. A fülem most is zúg, de már annyira megszoktam, hogy szinte észre sem veszem. Lehet, hogy van összefüggés, bár amikor sokkal kevesebbet nyomott alattam a mérleg, akkor is előjött a szédülés. Mindenesetre ártani nem árthat, és bár minden laborértékem tökéletes, azért szeretnék jobban odafigyelni magamra."

Nemcsak magára vigyáz, Angélára is, akinek volt egy autóbalesete és egy ideig nem sportolhatott intenzíven.

"Nagyon büszke vagyok rá, tizenkét kilótól szabadult meg. Inspirál, ahogy látom, milyen kitartó, és bár mindig azt mondja, így is tetszem neki, amint vége lesz ennek a mozgalmas időszaknak, én is csatlakozom hozzá" – jelentette ki Csocsesz.