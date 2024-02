Kökény Attila hazánk egyik legnépszerűbb énekese, aki milliókat ejt ámulatba fantasztikus hangjával. Nincs olyan magyar, aki ne ismerné fel ezt a hangot 100 másik hang közül, és legalább 2-3 dalát biztosan ismerjük. Kökény Attilának tehát most nagyon jól fut a szekér, ez azonban nem volt mindig így. Nehéz gyerekkora volt, és a karrierje is olyan irányba indult a kezdetek kezdetén, amiből akár nagyon nagy baj is lehetett volna. Erről mesél Hajdú Péternek.

Elárulta, hogy nagyon nem volt könnyű gyermekkora: a hírhedt Hős utcában lófrált, és igazi bitangok társaságában nőtt fel, akikkel nyakig belemerült a bajba.

Engem is kergettek rendőrök, bementünk lopni közértbe gyerekként

- idézte fel.

Azt is elárulta, hogy zenei pályafutása nem úgy indult, mint azt a legtöbben elképzelik. Maffiózóknak zenélt, ők hívták meg privát bulikba, és valósággal repkedtek a húszezresek. Akkoriban igen jól élt Attila, hiszen nagyon megszedte magát az ilyen bulikon.

Ezek nem sajnálták a pénzt. Elmentünk fellépni, és szórták a pénzt rám

- mondta.

Ugyanakkor az Arankával való kapcsolatáról is beszámolt:

Szemet vetettem rá. Mondtam neki, hogy hazáig kísérhetem, mondta, hogy igen, és megkérdeztem, hogy van-e egy felesleges ágya

- nevetett. Amikor Aranka azt felelte, hogy nincs, akkor kikövetelte, hogy találkozzanak és randizzanak. Onnantól kezdve már lett számára egy fölös ágya. Kökény Attila azt is bevallotta, ha nem jött volna a Megasztár, akkor bizony nagy bajba is keveredhetett volna. Nagyon sokat ivott, és nem tudott mértéket tartani az életében. A Megasztár által hozott hírnév azonban jó útra terelte.