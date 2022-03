A hírt Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be, hangsúlyozva: minden segítség megtérül, amelyet a juh- és báránytartók kapnak, hiszen a termékeik Európa-szerte piacképesek, a mediterrán térség mellett ma már Ausztriában, Németországban, Svájcban is népszerűek. A belföldi fogyasztás viszont továbbra is alacsony, pedig a magyar juh- és bárányhús kiváló minőségű - indokolta a kampány megszervezését.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy az állattartók versenyképességét a költségvetési forrással kiegészülő vidékfejlesztési pályázatok jelentősen javítják. Csaknem 200 ezer hektárnyi, jórészt juhászok használatában lévő gyepterület részesülhet agrár-környezetgazdálkodási támogatásban, az ökogazdaságoknak jutó források jelentős segítséget nyújtanak a juhtartóknak, pályázati hozzájárulással megújulnak az állattartó telepek.

Az áprilisban kezdődő állatjóléti program több ezer juh- és kecsketartó számára jelent új lehetőséget, a támogatási kérelmeket várhatóan májustól lehet majd benyújtani - közölte.

Feldman Zsolt szerint ami jó az állatoknak és az állattartóknak, az a fogyasztóknak is kedvez. A fejlettebb tartási körülmények, a versenyképesebb termelés eredménye a magas hozzáadott értéket tartalmazó termék, amelyet érdemes megismertetni és megkedveltetni a magyar vásárlókkal - jegyezte meg.

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője szintén úgy vélte, hogy a termeléssel együtt fejleszteni kell a juh- és bárányhús belső piacát, hiszen az messze nem követi a külföldi értékesítés bővülését. Ondré Péter közölte, hogy a fogyasztásösztönző kampányt rádiós és internetes hirdetésekben, tájékoztató kiadványokban jelenítik meg.

A juh- és bárányhús nemcsak egészséges élelmiszer, de nagy hagyománya is van a magyar gasztronómiában, így lehet mire alapozni a keresletnövelést - hangsúlyozta.

A Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója a kampány időzítését is a hagyományokkal magyarázta. Mezőszentgyörgyi Dávid kifejtette, hogy a húsvéti szokások miatt szervezték az ünnep előtti hetekre a figyelemfelkeltő akciót, amelyet akkor tekintene sikeresnek, ha minden család asztalára kerülne bárányhús legalább ilyenkor. Véleménye szerint kitartó, éveken keresztül ismétlődő kampánnyal számottevő mértékben lehetne emelni a belföldi keresletet.

A Juh és Kecske Ágazatért Egyesület elnöke a figyelem felhívását azért tartja fontosnak, mert szerinte nem az árak miatt alacsony, fejenként mindössze évi 20-30 dekagramm a magyarországi fogyasztás. Bátor Árpád ugyanakkor nemcsak a belföldi fogyasztás, hanem a kivitel bővülésében is bízik, mivel a nyugati országok muszlim közösségei egyre bővülő felvevőpiacot jelenthetnek.

A magyar juh- és kecsketartók lépést tarthatnak a bővülő kereslettel, ha jól használják föl a fejlesztési forrásokat a következő években - tette hozzá.

Borítókép: MTI/Mészáros János