A BMW debreceni gyárának építése az elmúlt tizenkét év sikeres magyar gazdaságpolitikájának jelképe, a mintegy 400 milliárd forintos beruházással több mint ezer új munkahely jön létre a városban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ünnepélyes alapkőletételen arról számolt be, hogy a német autógyártó telephelyén eddig infrastruktúra-fejlesztés zajlott, most viszont megkezdődik a tervezett épületek építése. Tájékoztatása szerint az üzemben évi 150 ezer járművet fognak előállítani, 2025-ben pedig megindul egy vadonatúj, tisztán elektromos platformra épülő modell gyártása, amely még nem szerepel a márka kínálatában.

Beszédében az építkezés megkezdését mérföldkőnek nevezte a magyar gazdaság gerincoszlopának számító autóipar szempontjából. Arról számolt be, hogy a BMW korábban egyfajta "láthatatlan autógyárként" működött Magyarországon, ugyanis beszállítói lánca keretében ötvennégy, összesen csaknem tízezer embert foglalkoztató magyar cégtől vásárolt alkatrészeket.

"Azonban 2018-ban világossá vált, hogy ebből a láthatatlan gyárból egyszer látható gyár is lesz, amely nemcsak Debrecen és Kelet-Magyarország, hanem az egész magyar autóipar életében jelent egy igazi mérföldkövet" - fogalmazott.

Szijjártó Péter szerint ebben benne van a magyar gazdaság elmúlt tizenkét éves sikertörténetének egésze. "Benne van, hogy Európában sereghajtóból éllovassá váltunk, hogy a pénzügyi csőd szélén vergődő országból az egyik leggyorsabb növekedést felmutatni tudó gazdasággal rendelkezünk. Benne van, hogy a 12 százaléknál is magasabb munkanélküliség mára rekordszintű foglalkoztatássá változott, hogy a feketegazdaságot tápláló progresszív adórendszer helyett egykulcsos adót alkalmazunk, amely azt jelenti, hogy aki dolgozik, az mindig előre is tud menni. És benne van az is, hogy bár csak a 95. vagyunk lakosságszám szerint a világon, mégis a 35. legnagyobb exportteljesítményt tudjuk felmutatni" - mondta.

Hozzátette: vitán felül áll, hogy Magyarország az európai kontinens egyik legvonzóbb beruházási környezetét tudja kínálni a vállalatok számára, egyebek mellett a képzett munkaerő és az "európai szinten is kivételes politikai stabilitás" miatt, amely "garantálja, hogy amit megígérünk, az úgy is lesz".

A miniszter aláhúzta, hogy Európában Németországon kívül egyedül Magyarországon lesz mindhárom nagy német prémium autóipari vállalatnak gyára. Rámutatott, hogy hazánk világszinten is éllovas az elektromos autóiparra történő átállásban, és a BMW-gyár megépítésével az ország pozíciója még tovább erősödik.

Szijjártó Péter végül szerencsés fejleménynek nevezte Magyarország szempontjából, hogy Oliver Zipse lett a BMW Csoport elnök-vezérigazgatója, akivel a kapcsolatát barátinak nevezte, miután ő vezette korábban a vállalat tárgyalási delegációját, és a két éven keresztül zajló egyeztetésekről egyetlen mondat sem szivárgott ki.

Kitért arra is, hogy a márka tavaly, 16 százalékos növekedéssel, értékesítési rekordot döntött Magyarországon.

A BMW Group az MTI-hez eljuttatott közleményében Milan Nedeljkovicot, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagját idézve kiemelte: a Magyarországon épülő új gyár kulcsfontosságú szerepet játszik majd a BMW Group és nemzetközi gyártási hálózata elektromos mobilitásra történő átállásában.

"A debreceni üzem gyártási kapacitásunk újabb fontos építőeleme és hosszú távú mennyiségi növekedésünk támogatója is lesz" - szögezte le az eseményen Milan Nedeljković. Hozzátette: a debreceni gyár karbonmentes (szén-dioxid-kibocsátásmentes) termelőhely lesz, egyidejűleg "karcsú, zöld és digitális".

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere megfogalmazása szerint az új üzem újraértelmezi az autógyártást, "a BMW érkezésével újradefiniáljuk Debrecent és Magyarország keleti régióját". Úgy vélekedett: az új gyártási folyamatok, az új technológia, a forradalmian új járműkoncepció felértékelik a debreceni üzemet és ezzel együtt Debrecent is.

Hans-Peter Kemser, a debreceni gyár igazgatója jelezte: a jelenleg körülbelül száz fős csapata az elkövetkező két évben több mint ezer főre bővül, a toborzási folyamatok már most felgyorsulnak. Hozzátette: a gyárban már zajlanak az oktatási központ építési munkálatai is. A 2023 szeptemberére elkészülő létesítményben a helyi szakképzés duális képzés keretében kezdődik majd meg.

A BMW Group Debrecenben 400 hektárnyi területen egy teljes értékű autógyárat épít fel présüzemmel, karosszériaépítő részleggel, fényezőműhellyel és összeszerelő csarnokkal. A gyár évente mintegy 150 000 darab autó gyártására lesz képes. A termelés 2025-ben kezdődik, itt készül majd a tisztán elektromos meghajtású modellek számára kifejlesztett NCAR architektúrára épülő Neue Klasse modellgeneráció alapító tagja.