– Különböző akciók a legtöbb bolthálózat esetében eddig is léteztek, bár sokszor láttunk olyat is, hogy a katalógusban megjelent termékek valójában nem akciósak voltak, csak „szuper árúak” vagy újdonságok – mondta a lapnak Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza az év végéig meghosszabbított kötelező akciózás kapcsán. Kifejtette, az intézkedés akkor igazán hasznos, ha a boltoknak az eddigieken felül kell adni valamit. A tapasztalatok itt vegyesek – mutatott rá – van olyan, amikor valamilyen ritkán vásárolt terméket akcióznak, és van, amikor a boltok marketingkérdést csinálnak a kötelező akcióból és azt állítják, hogy az előírt 15 százaléknál is többet adnak.