Közel ezer résztvevővel indult az első nagyszabású túra 2018-ban Nyíregyházáról Tokajba, azóta hagyomány lett a májusi rendezvény, tavaly már több mint kétezren tekerték le a távot. A nyírteleki, a virányosi és a rakamazi piknikpontnál rendszerint több százan csatlakoznak a túrához, a közel 35 kilométeres út végén pedig ellepik a bringások a tokaji Fesztiválkatlant. Az elmúlt években megyehatáron túlról, Budapestről, sőt külföldről, Japánból és Svájcból is volt résztvevő az ingyenes túrán. Tavaly csatlakozott Tiszanagyfalu is a rendezvényhez virányosi piknikpontként, mivel a túrázók igényeltek egy köztes megállót Nyírtelek és Rakamaz között.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, egyben a Bringa Piknik fővédnöke is minden évben részt vesz a rendezvényen, és végig is tekeri a távot. Örömét fejezte ki, hogy az évek alatt ilyen nagy fesztivállá nőtte ki magát a Bringa Piknik.

– Ez a megépített biztonságos kerékpárutaknak is köszönhető, ami elindított egyfajta együttműködést is a települések között, aminek lehet sport, turisztikai, vagy akár üzleti háttere is. Nemcsak a Bringa Pikniken résztvevők száma nő évről évre, hanem a programok is színesednek. A gyülekező ezúttal is a Kossuth téren lesz, a mezőny 9.37-kor startol el – részletezte a polgármester a szerda délelőtti sajtótájékoztatón.

Még egy túra

Azért 37-kor van az indítás, mert a 7-essel a rendezvény számát szerették volna szimbolizálni, tudtuk meg Pataki Mihálytól, a BringaSziget tulajdonosától. – Az indulás előtt többek között a népszerű és ingyenes BikeSafe regisztrációra lesz lehetőség, de nem maradnak el a színpadi zenés programok sem, lesz aerobik és hiphop táncbemutató is. A túrán idén is három frissítőponton lehet megpihenni, ahol ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a szusszanni vágyókat, akik pótolhatják az elvesztett kalóriákat. Akik pedig még bírják erővel, 13:30-kor indítunk egy ReStart-ot a Fesztiválkatlanból, de nem Nyíregyházára. A The Mountain Circle - azaz a körülbelül 20 kilométeres hegykerülő érinti Bodrogkeresztúrt és Tarcalt, ahol két pincészetet is beiktattunk pihenőpontként a kerékpárosoknak, majd visszatérünk a katlanba, ahol szintén készülünk meglepetésekkel – részletezte Pataki Mihály, és hozzátette: a visszautat egyénileg oldják meg a résztvevők. Akik már nem bírnak visszatekerni a vármegyeszékhelyre, vonatra ülhetnek: a MÁV a Tokaj-Nyíregyháza vonalon közlekedő vonatokhoz kerékpárszállításra alkalmas vagonokat is csatol.

– Az első pihenőpont Nyírteleken egy kicsit előrébb várja a kerékpárosokat, mint tavaly – részletezte Szekeres József Nyírtelek polgármestere. – Erre a napra esik a település gyereknapi rendezvénye, ami a tavalyi pihenőpont helyszínén lesz, de a Bringa Piknik résztvevőit zavartalanul fogadjuk, a frissítők mellett akár kisebb javításokban is tudunk segíteni – mondta Szekeres József, és megjegyezte, hogy nemcsak a rendezvény alkalmával, hanem hétköznapokon és hétvégéken is nagyon sokan – családok, barátok – használják a kerékpárutakat.

Pihenőpontok is lesznek

Tiszanagyfalu tavaly csatlakozott a Bringa Piknikhez. – Kollégáimmal nagy örömmel veszünk részt a szervezésben idén is, és a település lakossága is szívesen vesz részt a túrán – fejtette ki Rudolf János Ferencné, Tiszanagyfalu polgármestere, és megjegyezte: a település nagy vágya, hogy a Tiszaeszlárról megépült kerékpárutat Rakamazzal, a 38-as úttal össze tudják kötni.

Rakamaz az első rendezvény óta részt vesz a Bringa Pikniken. Bodnár László Rakamaz polgármestere kifejtette: minden adott, amit egy kerékpáros kívánhat: jól kiépített infrastruktúra, végig aszfaltos út, csodás tájak, illetőleg jó tájékozódási lehetőségek. Mindenkit szeretettel várnak a művelődési háznál kialakított frissítőponton. Bodnár László hangsúlyozta, hogy nemcsak turisztikai szempontot szolgál a kerékpárút, a város belterületén biztonságosabb közlekedésre ad lehetőséget nap mint nap.

Posta György, Tokaj polgármestere örömét fejezte ki, hogy kibővül a rendezvény, s hogy a Fesztiválkatlanon túl meg lehet kerülni a tokaji Kopasz-hegyet is. – Bízom benne, hogy ebbe a túrába is többen bekapcsolódnak. A Bringa Piknik egyik fontos üzenete, hogy egyre többen kerékpároznak, és próbálnak egészségesen élni. Ehhez a kiépített infrastruktúra nagyon fontos a városokon belül is, bízom abban, hogy ez a folyamat nem áll meg, és egyre többen pattannak nyeregbe - fejtette ki Posta György.

A Fesztiválkatlanba érkezőket hangzásban Dj Till, látványban pedig Aquagirl in the Water World, Bubble Show, és BringaTér fogadja, de a programnak ezúttal is lesz karitatív jellege, hisz azok, akik vállalnak egy spinning órát a Fesztiválkatlanban, a beteg gyerekekért, a Rehab Világért fognak tekerni. A korábban hiányolt étkezési lehetőségen tavaly módosítottak a szervezők a Minimal Gasztro-val, amelynek olyan sikere volt, hogy a Fesztiválkatlanban jelképes összegért ezúttal is többféle étel közül választhatnak azok, akik megéheznek.

Fintor Gábor, a Fesztiválkatlan igazgatója elmondta: a katlan első idei rendezvénye lesz a Bringa Piknik. – Már a kezdetektől nagy támogatója vagyunk ennek a kezdeményezésnek. Idén ez vezeti fel a programjainkat, mert a 10. jubileumi évadra készülünk. Nem csak kulturális eseményeknek, hanem sportrendezvényeknek is otthont ad az intézmény – ajánlotta az igazgató.

A Bringa Piknik ideje alatt folyamatos lesz a mozgó orvosi felügyelet, illetve Tokajban mentő biztosítja az esetleges balesetek szakszerű ellátását. Felmatricázott szervizbuszt is biztosítanak a szervezők a nem várt műszaki problémák megoldására – hangzott el a tájékoztatón.