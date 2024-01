Fontos kérdések

– Egyértelmű üzenetet fogalmaztunk meg a dollárbaloldalnak és Brüsszelnek: nem akarunk háborút, illegális migrációt és genderpropagandát. A Fidesz–KDNP továbbra is ki fog állni Magyarország függetlensége mellett, a térségben élők pedig ezután is számíthatnak ránk, mindent megteszünk a béke és értékeink megőrzése érdekében – hangsúlyozta dr. Simon Miklós.

– A nemzeti konzultáció kérdései közül Balkány és az ország gazdáinak nevében szólva az ukrán gabona behozatalának tilalma a legfontosabb. Ez közös ügyünk – emelte ki Pálosi László településvezető.

Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát polgármestere köszönetet mondott a kormánynak, hogy a nemzeti konzultációban szereplő, mindennapjainkat befolyásoló, fontos kérdésekben a magyarok elmondhatták a véleményüket.

– A kállósemjéniek is egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg: az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket pedig hagyják békén! – szögezte le Belicza László, a község első embere.