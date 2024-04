Mások mellett Tom Morello (Rage Against The Machine), Parov Stelar, a Thievery Corporation, Yungblud, az Ice-T-vel érkező Body Count, a Take That, a Scooter, a Bring Me The Horizon, Carl Cox, a Rise Against és Thomas Anders szerepel a Budapest Park idei fellépői között.

Szeretnénk felülmúlni a tavalyi rekordot, 2023-ban csaknem 700 ezren látogattak el hozzánk. Újításaink fókuszában idén a 22 óra utáni, vagyis az afterparty időszak áll, amikor is a szórakozni vágyók a koncertek után eddig nem látott látványelemekkel találkozhatnak. Célunk a világszínvonal

- mondta Pálffy András alapító-vezérigazgató a keddi sajtótájékoztatón.