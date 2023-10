A hazaiak első győzelmükre vágynak az új stadionban A litván labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya tisztában van azzal, hogy csapata nem favoritként várja a keddi, magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést, mégis abban reménykedik, hogy sikerül megszerezni az első győzelmet a tavaly átadott új stadionban. „A magyar válogatott már a 2021-es Eb-n bebizonyította, hogy akár a legjobb csapatok ellen is van esélye, azóta például Angliát legyőzte kétszer is. A keretet minőségi játékosok alkotják, éppen ezért nehéz lesz megóvni a kapunkat. Nem véletlen, hogy a montenegrói meccset leszámítva mindig legalább két gólt szerzett” – mondta a hétfői sajtótájékoztatón Edgaras Jankauskas, aki hozzátette: az is rendkívül figyelemre méltó a rivális teljesítményében, hogy mindössze két gólt kapott a selejtezősorozatban. Edgaras Jankauskas, a litván labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatót tart a kaunasi Darius és Girenas Stadionban 2023. október 16-án

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI A 48 éves szakember, aki másodjára irányítja a litván együttest, arról számolt be, hogy a szombati, bulgáriai sikernek köszönhetően már több mint 7000 belépőt eladtak, ráadásul tudomása szerint legalább ezer magyar is érkezik, így remek hangulat várható a 15 ezer férőhelyes Darius és Girenas Stadionba, melyet éppen egy éve adtak át. Megjegyezte, nagyon szeretnék megszerezni az első sikerüket ebben az arénában, s bár tudja, nem az együttese a favorit, „mégsem ölni akarják a futballt”, mert szeretnék kiszolgálni a közönséget. „Mindig fontos nyerni, mert így megtapasztaltuk a győzelem ízét, amit ráadásul meg is érdemeltünk. Sokat jelent ez a litván futballnak, a csapat pedig ennek köszönhetően remek hangulatban várja az újabb megméretést” – beszélt a szófiai 2-0-s sikerről Jankauskas, aki szerint játékosai fizikálisan jó állapotban vannak.