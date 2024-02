Botka a télen nem cserélt csapatot, sérülése és betegsége miatt azonban a tavaszi idény elején többször is hiányzott a meccskeretből. Vajon mennyire érzi ezt hátránynak a hátvéd egy hónappal a nemzeti tizenegy idei első felkészülési mérkőzései előtt?

– Ezt most próbálom teljesen kizárni a fejemből. Korábban sokszor elkövettem azt a hibát, hogy az ilyen gondolatok túlságosan elvitték a fejemet, ezért nem koncentráltam annyira magamra, mint amennyire kellett volna, ebbe a hibába most nem szeretnék újra beleesni. Próbálok nem túlagyalni semmit. Most csak arra koncentrálok, hogy amikor megkapom a lehetőséget, a lehető legjobb játékot tudjam nyújtani – jelentette ki Botka Endre, aki már a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is fontos szerepet kaphat a DVSC ellen.