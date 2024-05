Kubatov Gábor: jó irányban halad a Ferencváros, de juthat még feljebb is A Ferencváros jó irányban halad, de juthat még feljebb is - jelentette ki Kubatov Gábor elnök a klub alapításának a 125. évfordulója alkalmából a közmédiának adott nyilatkozatában. „Sose leszek elégedett, nem mondom azt, hogy fönn vagyunk a csúcson, de hogy jó irányban haladunk, hogy fölfelé megyünk, hogy néha a legmerészebb céljainkat is el tudjuk érni, az szerintem egy jó érzés” – mondta, majd arról beszélt, hogy kollégáival szilveszterkor rendszeresen megbeszélik, mit lehet mondani az adott évről és az utóbbi időben másodszor vagy harmadszor mondták, hogy ez egy aranyév, „de még mindig lehet a Ferencvárosnak följebb jutnia”. Korábban úgy fogalmazott, hogy a labdarúgócsapat számára a mostani volt a legnehezebb bajnoki idény, és ezúttal azzal indokolta ezt a véleményét, hogy az ellenfelek sokkal felkészültebbek, mint az előző években voltak. „A Fradi ellen még a kiscsapatok is BL-döntőt játszanak. A Fradi ellen mindenki odateszi magát, és ez egyre inkább így van” – tette hozzá, azzal egészítve ki, hogy mindegyik csapat megtanult hatékonyan védekezni. „Nagyon megszenvedtünk, teljesen váratlanul volt egy olyan időszak, amikor nem vezettük a bajnokságot, és ehhez is meg kellett tanulni alkalmazkodni.” A sorozatban hatodszor bajnok Ferencváros az utolsó fordulóban az Újpestet fogadja és annak a mérkőzésnek nagyon komoly tétje is lehet az Újpest bennmaradása szempontjából. Arra a kérdésre, hogy hogyan élné meg, ha a Ferencváros kezében lenne az Újpest sorsa, azt mondta: „úgy, hogy kiejtenénk az Újpestet”. Elismerte, hogy nem túl sportszerű, amit mond, de felidézte, hogy amikor a Ferencvárost kizárták és így nem szerepelhetett az élvonalban, „tort ültek” rajtuk. „És ott nem hallottam egyetlen olyan hangot sem, hogy azért a Fradi nélkül nehéz egy bajnokság, derbi nélkül nem lehet” – mondta. Megemlítette, hogy amikor az Újpest 6-0-ra megverte a Ferencvárost lelátói magazint neveztek el erről, majd amikor az FTC a saját pályáján verte meg 6-0-ra az Újpestet, ezt abbahagyták. „A sport pont erre tanítja meg az embert, hogy ne legyen fellengzős és ne legyen nagyképű, és hogy legyen benne szolidaritás meg sportszerűség. És az Újpest ebben a helyzetben nem volt sportszerű” – vélekedett Kubatov Gábor. Szóba került a nyári átigazolási időszak is, hogy meg lehet-e adott esetben tartani Dejan Stankovic vezetőedzőt, vagy a kiemelkedő játékosokat. „Stankovic egy olyan ember, aki Olaszországban kelendő. És lehet, hogy olyan ajánlatot kap, amit nem tud visszautasítani. És lehet, hogy a helyében én se tenném azt. De hát pont ez a szépsége a futballnak, itt sosincs nyugalom” – fogalmazott a klubelnök, aki fájlalná, ha a tréner elmenne, de nekik mindig készen kell állniuk egy ilyen helyzetre. Hozzátette, hogy a játékospiacon is mindig történik valami. Példaként Marqunihost említette, akire volt vevő a télen, „nagyon komoly pénzt” kaptak volna érte, de nem engedték el. Ha viszont nyáron is lesz vevő, el kell majd engedniük. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne a Ferencváros még jobb csapat, a pénzügyi hátteret említette a klubelnök, azt mondta, hogy nekik 50 millió euró a költségvetésük, a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc közé jutó csapatoknak pedig egymilliárd. Szóba került az is, hogy klub új sportszergyártó partnerét nyáron, a bajnokság után fogják bejelenteni. Ezzel kapcsolatban Kubatov Gábor elmondta, a Nike sajnálatukra két évvel ezelőtt jelezte, hogy nem folytatja az együttműködést, ezért meghívásos pályázatot hirdettek meg, és 10-12 sportszergyártótól kértek ajánlatot és „kihozták a lehető legjobbat a mostani helyzetből”. A női kézilabdára áttérve arra a felvetésre, hogy mennyire reális célként Bajnokok Ligája-győzelmet megfogalmazni, úgy reagált, hogy szerinte nagyon. „Én nem is tudok nagyon másra gondolni. Nem tudom azt mondani, hogy csak a Final Fourba szeretnénk bekerülni. Idén szerintem még nem reális, de nyáron úgy megerősítjük a keretünket, ezt be is jelentettük, olimpiai és világbajnokokkal, BL legjobb játékossal, hogy szerintem jövőre elérhető. Ezzel a komolysággal kell nekiállni a következő idénynek.” „Fradistának nem lehet más a célja, csak az, hogy följusson a csúcsra” – szögezte le. A nyári játékokat illetően emlékeztett rá, hogy amikor a klub élére került, csak egy-két versenyző utazott olimpiára a klubból. „Emlékszem, szűköltem a számok miatt. Most az is lehet, hogy harmincfős delegációnk lesz az olimpián. Velük szemben nincs elvárás, mert az elvárás az a sportolókban van” – hangsúlyozta.