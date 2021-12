– Soha életemben nem voltam beteges, nem jártam kórházban. Jól esett az a sok szeretet, amit kaptam, a rengeteg üzenet, telefonhívás. Örülök, hogy élek, mert szörnyű tragédiákkal találkozom nap mint nap. Nagy veszteség ért, de az élet megy tovább. A feleségemnek is nagyon hálás vagyok, mert tulajdonképpen házi ételen éltem a kórházban, gondoskodott rólam, minden nap meglátogatott. A kisfiam is, amikor tehette, bejött hozzám, igaz, csak plexin keresztül láthattuk egymást. Ez nagyon sokat segített nekem. A barátaim is gyakran bejöttek, sok erőt adott – mondta Pityu a Borsnak.