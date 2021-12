<iframe width="424" height="238" src="https://www.youtube.com/embed/Xjnheu9mJl8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Napjainkban már nem tudják kikerülni az internetet az előadóművészek, hiszen számos dal a közösségi oldalaknak és a videómegosztó portáloknak köszönheti, hogy slágerré vált.

Az Alvin és a mókusok most nemcsak egy-egy dal vagy videóklip népszerűsítésére használta fel az online teret, hanem amolyan korai karácsonyi ajándékként egy egész albumot megosztott a közönséggel.

Folyamatosan koncerteznek

A nyíregyházi punkzenekar legutóbbi, Akinek itt kell most lennie című nagylemezét töltötte fel a hivatalos YouTube-csatornájára. A közel negyvenperces anyagon a korong mind a tizenegy nótáját meghallgathatják a rajongók.

A tavaly megjelent lemezen még Csoma Viki basszusgitáros játéka hallható, aki 25 év közös zenélés után néhány hónappal ezelőtt kivált a formációból.

Az együttes nemcsak a neten, hanem élőben is hallható: még ebben a hónapban több koncertre is készülnek. December 23-án Nyíregyházán is mikrofont ragadnak a Club Hollywoodban, de fellépnek még Budapesten, Kecskeméten, Székesfehérváron, Győrön és Egerben is.

Borítókép: Pillanatkép a zenekar egyik koncertjétől | Fotó: A zenekar archívuma