– Nem tagadom, hogy kicsit elfáradtam, de addig kell ütni a vasat, amíg meleg! Az elmúlt hetekben minden szombat estét izgatottan vártam. Élveztem, hogy újra élőben énekelhettem a tévében, mert erre már régen volt lehetőségem. Egy lelkes, szuper csapat készíti A Dalt, akik már most hiányoznak – mondta el Oláh Ibolya a Duna televízió Család-barát című műsorában.

– Az elmúlt napok főként interjúkkal teltek, de készülök a májusi lemezbemutatómra is, a Magyar Zene Házában mutatkozhatnak be először a szintén Nem adom el címet viselő új albumom dalai – fűzte hozzá a tiszadobi énekesnő.





Több verzió készült



Oláh Ibolya a lemez címadó slágerével nyerte meg A Dal 2022 műsorát. A produkcióval eredeti, akusztikus és szimfonikus hangszerelésben is színpadra léphetett, a műsorvezetőknek azonban most elárulta: az akusztikus verziót szerette a legjobban, mert ennél az éneklés mellett gitározhatott is.

Borítókép: Oláh Ibolya örült, hogy gitárt ragadhatott | Fotó: MTVA