Néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy a TV2 a Szerencsekerék után egy másik klasszikus magyar televíziós műsort is képernyőre tesz új formában. A Zsákbamacska műsorvezetői pedig a legendás zenész jó barátok, Majka és Pápai Joci lesznek. A páros garancia arra, hogy nevetésből nem lesz hiány, és most Majoros Instagram-bejegyzéséből kiderült, hogy az uraknak lesz néznivalójuk akkor is, ha a játék nem kötné le a figyelmüket - szúrta ki a Ripost.

A show háziasszonya ugyanis Pap Dorci lesz. Mindezt egy közös fotóval jelentette be a rapper, amin az egykori exatlonista jó szokásához híven annyira szexi, hogy a képernyő is meggyullad tőle, ha sokáig elidőzik rajta az ember szeme Instagram-szörfözés közben.

A Zsákbamacska lesz Dorci első olyan tévés szuperprodukciója, amiben nem versenyzőként szerepel. Az Exatlon Hungary második évadában ismerte meg az ország, majd visszatért az All Star szezonra.

De népszerűségének a Dancing with the Stars tavalyi versenye tett nagyon jót, ahol megosztó hírességből közönségkedvenc lett, és végül bronzérmesként végzett a döntőben. A DWTS-finálé után Dorci azt mondta, hogy a profi táncban is el tudná képzelni a jövőjét, de úgy tűnik, marad a tévézésnél, csak ezúttal más szerepben, mint eddig.