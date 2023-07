Gáspár Evelin és testvére, Virág szüleik által váltak ismertté. Bátran kijelenthetjük, hogy Győzike és Bea asszony nevét nincs, aki ne ismerné. A Gáspár lányok iránti érdeklődés később is megmaradt, ezzel pedig együtt járnak a trollok és a kritikusok is, akik Evelin esetében többnyire a külsejével vannak elfoglalva. Amikor volt rajta felesleg, akkor azért kapta a kommenteket, amióta lefogyott, azért.

Követőit az utóbbi időben többször örvendeztette meg fürdőruhás képeivel, hiszen itt a nyár, eljött a bikiniszezon. Most ismét egy nyaraláson készült bikinis képet tett közzé Instagram-oldalán, ami alatt kapott pozitív és negatív hozzászólást is. Evelin 20 éve él a rivaldafényben, meg kellett szoknia a fotelhuszárok véleményét, és állítása szerint meg is szokta, végtére is ilyen ez a showbusiness. Ám ennek ellenére történt valami a riporteri szárnyait bontogató lány Instagram-oldalán.

A poszt alatti negatív kommentek – például, hogy a száját nem kellett volna feltöltetnie, nem illik az arcához – már nem láthatók, törlésre kerültek, és ezt az összes képe alatt megfigyelhetjük. Vajon mégis érdeklik azok a vélemények is, amik nem dicséretről szólnak? Ha ellátogatunk Evelin Instagram-oldalára, láthatóvá válik, hogy korlátozta a hozzászólások számát.

Kendőzetlenül mondta el véleményét

Kérdésünkre, hogy miként áll az ilyesfajta véleményekhez, így válaszolt:

Lesz*rom, nem érdekel, 20 éve vagyok a tévében, én már ilyeneket nem veszek fel. A hozzászólások azért vannak korlátozva, hogy csak az tudjon kommentelni, aki megtisztel azzal, hogy bekövet. Nem érdekelnek a negatív emberek. Mit csináljak, ha odakommentel, sirassam a sarokban?

De persze a negatív vélemények nélkül sem üres Evelin képeinek a kommentszekciója. Akadnak bőven támogató követők. Például Horváth Gréta.

„Ez már egy elég BOMBA verzió” - írta az influenszer.

„Köszönjük Evelin, hogy valódi példaképe vagy azoknak a nőknek, akik mindenféle szilikon/botox/ filter nélkül szeretnék a legjobb formájukat hozni! Egy ilyen világban, ahol bőven 30 év alatti hétköznapi lányok szaladgálnak széttöltött fejjel, nemhogy a celebek. Hajrá, így tovább!” - vélekedett egy rajongója. - olvasható a ripost.hu oldalán.