Teljesen új köntösbe öltöztette a Hungária örök klasszikusát a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is igen népszerű T. Danny: a Csókkirály újragondolt verziójában a népszerű magyar rapper múltjára is fény derül, a dalhoz készült videóklipben pedig egy jól ismert arc is feltűnik. A feldolgozás és a klip a Yettel Stage keretében jött létre, amely idén az újrahasznosítás jelentőségére hívja fel a figyelmet.

A dalhoz készült videóklipben párhuzamosan láthatjuk T. Danny mai és gyerekkori énjét, ahogy megélik a slágert, és még Fenyő Miklós is feltűnik egy jelenet erejéig.