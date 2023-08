Új családtaggal, illetve családtagokkal gyarapodtak Gáspár Evelinék, amiről Győzike idősebbik lánya az Instagram-oldalán számolt be. Noha Bea asszony már lemondott arról, hogy unokái legyenek, most két tündéri jövevénnyel, két apró kutyussal vigasztalódhat.

"Welcome to Family Gaspar", azaz Köszöntünk a Gáspár családban! – e szavakkal mutatta be Evelin az új jövevényeket, akiktől majd elolvadtak a netezők. - olvasható a ripost.hu oldalán.