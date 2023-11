A zsűri és a közönség döntése alapján végül Radics Gigi és Baranya Dávid számára ért véget a verseny, Marics Peti és Stana Alexandra, T. Danny és Lissák Laura, illetve Krausz Gábor és Mikes Anna mentek tovább a TV2 Dancing with the Stars elnevezésű showműsorának döntőjébe.

Az elődöntő a Legendák éjszakája alcímet viselte, minden páros legendás énekesek dalaira mutatott be két-két koreográfiát.

Krausz Gábor és Mikes Anna

A borsonline.hu beszámolója szerint T. Danny és Lissák Laura elképesztő teljesítményt nyújtott, mindkét produkciójukat egyaránt tíz ponttal értékelte a zsűri, így egyedüliként a maximálisan megszerezhető hússzal zárták a napot. Mellettük Marics Peti és Stana Alexandra, Radics Gigi és Baranya Dávid, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna szerepelt. Radics Gigi a második táncuk után sírva fakadt, nem tudta visszatartani a könnyeit. Mint elmondta, a teljesítményük, és az elmúlt hetek miatt érzékenyült el, büszke volt magukra.

A nézők szavazatai és a zsűri pontszámai alapján döntöttek arról, kik táncolhatnak a december 2-i döntőben. Marics Peti és Stana Alexandra, T. Danny és Lissák Laura elsőként továbbjutottak, így ketten maradtak a veszélyzónában. A nézők róluk döntöttek, ez alapján Krausz Gábor és Mikes Anna jutott a döntőbe, így Radics Gigi és Baranya Dávid kiesett.

Amikor bemutatták a kezdés előtt a budapesti Stopper Úszóházban a Dancing with the Stars indulóit, Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója elmondta:

„A TV2 műsorkínálatában mindig kiemelt helyet foglaltak el az élő showműsorok, amelyek a nézők körében is hatalmas népszerűségnek örvendenek. A Dancing with the Stars három sikeres évad után szintet lép, a showműsor Katona Andor személyében új kreatív producert kapott, megújul a díszlet, és azt gondolom, hogy a hírességek névsorát nézve egy igazán különleges és izgalmas negyedik évad vár ránk, egy igazi álomcsapat állt össze”.

Nos, a nézettségi mutatók alapján a show beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A fináléba jutott T.Danny, énekes, rapper, dalszerző és profi táncpartnere, Lissák Laura, magyar Ranglista győztes, többszörös Országos Bajnok, koreográfus, Marics Peti, énekes, dalszerző és profi táncpartnere, Stana Alexandra, háromszoros showtánc világbajnok, országos bajnok, mesterdiplomás táncpedagógus, a magyarországi Dancing with the Stars első és második évadának döntőse, valamint Krausz Gábor, séf és profi táncpartnere, Mikes Anna, Junior Prima-díjas sportoló, tizenegyszeres magyar bajnok, tíztánc világbajnoki harmadik helyezett, mesterdiplomás táncpedagógus, Dancing with the Stars második évadának döntőse.