Folytatódik a verseny az évszázad slágere címért. Szombaton a 90-es évek tíz közönségkedvenc dala között keresi a zsűri és a stúdióban ülő publikum azt a hatot, ami lehetőséget kaphat arra, hogy bekerüljön az elődöntőbe. A slágerlistán szerepel a Venus együttestől a Kockahas című dal is, amellyel Keresztes Ildikó előadásában nosztalgiázhat a közönség.

„Világszínvonalú ez a műsor. Amikor először szerepeltem benne, úgy éreztem, mintha az MTV EMA Awards díjátadóján lettem volna. Előadóként ez egy érdekes zenei utazás, kihívás és szórakozás egyben, és mindig olyan önfeledt a hangulat, mint egy jó házibuliban. Most egy zeneileg hozzám közelálló slágert, illetve korszakot idézhetek fel. A 90-es évek emlékezetes időszak volt az életemben, 1999-ben jelent meg az első lemezem” – mondta a Család-barát vendégeként Keresztes Ildikó. Az énekes tavaly egy stílusától merőben távol álló dalt, a Bonanza Banzai-tól az Induljon a banzáj! című szintipop slágert adta elő. Mint mondta, az előző évadban kíváncsiságot érzett amiatt, hogyan tud majd helytállni egy ilyen típusú szerzeménnyel, most pedig azért izgatott, mert versenydalába rockos elemek is vannak, ez a zenei világ pedig közel áll hozzá.

