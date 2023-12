Szabó Zsófi imádja mutogatni magát a közösségi oldalán annak ellenére is, hogy sok kritikát kap az utóbbi időben, hiszen sokan kifogásolják ezt a fajta viselkedést. Az egykori sorozatszínésznő a fogyását követően egyre több szépészeti beavatkozáson is áteshetett, bár ezeket azóta is tagadja, de egyértelmű, hiszen szinte már felismerhetetlen egykori önmagához képest.

Szabó Zsófi nem tud megbékélni a külsejével, a hajszínét is folyton változtatja, nemrég a szőkéből sötétbarnára váltott, amivel szintén sokkolta a követőit. Legújabb fotóin nem tudni, mi történt az arcával, hiszen rá sem lehet ismerni, mert teljesen megváltozott az arcformája. - olvasható az origo.hu oldalon.