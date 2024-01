A TikTok sztárrá várt pillangóbőrrel küzdő Vass Flórián fontosnak tartja, hogy szót emeljen a "cyberbullying", azaz az internetes zaklatás ellen.

„Állítsuk meg a sok negatív kommentelőt és rosszindulatú embert”

Flórián egyre gyarapodó követőtáborával sajnos rosszindulatú emberek is tévedtek az oldalára; kommentjeikkel azonban igyekszik nem foglalkozni. Továbbra is szeretné edzésre motiválni az embereket és segíteni a rászorulókat. Az internetes zaklatás ellen indult egy mozgalom, amihez a 16 éves fiú is csatlakozott, a lényege, hogy "#nemateszégyened" megjelöléssel kell vidót készíteniük a tiktokkereknek, amiben felszólalnak az internetes zaklatás ellen.

Ennek a célja az, hogy mindenkit, akit bántottak, legyen az nő, férfi, gyerek, idős; fogjunk össze. Legyünk minél többen, csatlakozzatok ehhez a mozgalomhoz és állítsuk meg a sok negatív kommentelőt és rosszindulatú embert

- hívta fel a figyelmet a TikTok videójában a bőrbeteg fiú.

„A negatív emberekkel egyáltalán nem foglalkozom”

Flórián a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balkányon él a családjával. Kiegyensúlyozott kamasz, akinek a legfőbb motivációja édesanyja, Fontos Éva és a "TikTok-családja" .

Minden videót egy öröm elkészíteni, és mindig izgatottan várom a reakciókat. A negatív emberekkel egyáltalán nem foglalkozom, a pozitív visszajelzést viszont mindig megköszönöm, a tanácsokat pedig igyekszem megfogadni

- mondta a példaképpé vált fiú.

