A TV 2-n sugározott Sztárok a reptéren legutóbbi részében ablak-, mosdó- és magángép-takarításban próbálhatták ki magukat a szereplők.

A Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Repülőtér közel 85 ezer négyzetméter, amit hatalmas munka folyamatosan tisztán tartani. Az Exatlonban feltűnt nyíregyházi celeb, Pap Dorci és Somhegyi Krisztián egy csapatként küzdöttek meg a feladattal, kezdve ablakpucolástól a wc-sikáláson át – számolt be róla a borsonline.hu.

Somhegyi Krisztián eleinte nagyon lelkesedett a feladatért.

„Örültem, mikor megtudtam, hogy a takarítás lesz a mai feladat. Én úgy gondolom, hogy a takarítás az egyik legtisztességesebb és az egyik legfontosabb munka, hiszen takarítók, hulladékszállítók nélkül a saját koszunkban fürödhetnénk. Nagyon vártam, szinte reméltem, hogy az egész repteret kitakaríthatjuk” — mondta. Na de Dorci csak a szemöldökét vonogatta. Se Krisztán lelkesedése, se a feladat nem igazán villanyozta fel őt.

— Nem lehet egy magángép takarításával kezdeni? — kérdezte gyorsan Dorci.

Hivatalos formában nagyjából 10 percet vesz igénybe egy reptéri mosdó kitakarítása. Ez megdöbbentette a műsor szereplőit, de kénytelenek voltak megbirkózni a kihívással. Pap Dorka és Somhegyi Krisztián a férfi wc tisztítását nyerték meg maguknak, amivel kapcsolatban volt is néhány szava Dorcinak:

– Mikor meghallottam, mit kell csinálnunk, kicsit erőt kellett gyűjtenem.

Dorci számára maga a környezet is szokatlan volt, szóval a csapokon és a tükrön kívül nem volt hajlandó beljebb sétálni és egész véletlenül kitakarítani egy piszoárt. Krisztián továbbra is lelkesen állt a feladathoz. Nem kényeskedett, nem szeppent meg a feladat láttán. Bár nem hagyta megjegyzés nélkül, mikor erős szagok csapták meg az orrát.

– Hűha, itt valaki nagy dolgot végzett. A szag még érződik — nevette el magát a TV2 sztárja. Dorci ezt követően csak annyit kért Krisztiántól, hogy többet, ha teheti ne mondjon ilyet, mert ez már túl sok információ számára. Végül sajnos takarító pozícióban nem tudtak jobban teljesíteni ellenfeleiknél, de így is büszkék voltak magukra.

A Sztárok a reptéren újabb izgalmas részekkel folytatódik.