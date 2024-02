Szabó Zsófi a közösségi oldalán előszeretettel oszt meg olyan fotókat, ahol kisfiával látható. De gyakran büszkélkedik az alakjával is, amelyet az edzéseknek is köszönhet - írta a Ripost.

A szexi magyar tévés most egy újabb fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán. A nyíregyházi kötődésű Szabó Zsófi a testvérével közösen készített egy szelfit a liftben, akit a rajongók ritkán láthatnak. Azonban most a tartalomgyártó kivételt tett, és milyen jól tette, ugyanis a kép a követői tetszését is elnyerte, már több mint négyezer-hétszáz kedvelést kapott rá.

Szeretem a testvéremet

- írja a posztjában a csinos műsorvezető, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.