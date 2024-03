Egy kínai orvosszakértő, Nina Cheng osztotta meg TikTokon követőivel azt az örömhírt, hogy az aktív szexuális élet hozzájárul az egészség megőrzéséhez, pontosabban a betegségek elkerüléséhez. De pontosan hányszor is kellene ehhez ágyba bújni?

Tudta, hogy a nem elegendő szex a hagyományos kínai orvoslásban betegségek okának számít? - tette fel a kérdést videójában. Aztán elárulta, a 20-as éveikben járó fiataloknak kell a legtöbbet szexelniük, nekik négynaponta ajánlott beiktatniuk egy aktust. A 30-as éveikben járóknak nyolcnaponta kellene összebújniuk párjukkal, míg a 40 év körülieknek ez 16 naponta ajánlott. A korral a szexuális vágy is apad, ezért a szakember szerint az 50-es éveikben járó embereknek háromhetente illene szexelniük, míg a 60-asok beérhetik havi egy alkalommal is.

Hozzátette, annak sem kell aggódnia, akinek nincs párja, az önkielégítés is segít a betegség elhárításában, ha az ember eljut az orgazmusig. Bárhogy is történik meg, számos előnnyel jár, úgy mint a stressz és szorongás csökkentésével, mi több, a kielégülésnek fájdalomcsillapító hatása is van - írja a nypost.com.

Bár a szex jótékony hatásait a legtöbb kutatás igazolja, a tudósok általában nem fogalmaznak ennyire pontosan a számadatokat illetően, mert az igények egyénileg változók lehetnek. Itt arról is írtunk, hogy egy kutatás szerint egyértelmű kapcsolat van a szexuális elégedettség és az öregedési elégedettség között. Mint kiderült, a 45 és 64 év közöttiek, valamint a 65 év felettiek nagyobb valószínűséggel értékelték magasabbra az élettel való elégedettségüket, ha a szexuális életüket is megfelelőnek tartották.

Forrás: ripost.hu