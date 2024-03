Bár az énekesnő tavaly novemberben szakított a párjával, a se veled, se nélküled kapcsolat itt nem ért véget. Opitz Barbi és Serleg Albert újra egy pár!

Február elején derült ki, hogy a sokáig bántalmazó, se veled, se nélküled kapcsolatban élő Opitz Barbi újra szerelmes! Az énekesnő maga szólta el magát a Ripost-nak egy eseményen, ám meglehetősen óvatosan fogalmazott, ami nem is meglepő, hiszen korábban nem egyszer csalódott a szívügyeket illetően - olvasható a Borson.

– Igen, van barátom, de egyelőre a magánéletemről nem szeretnék bővebben beszélni. Annyit mondhatok, hogy számomra akkor igazán vonzó egy férfi, ha feltétel nélkül szeret, ha egyben a barátom is tud lenni. Az is fontos, hogy fogadjon el olyannak, amilyen vagyok és ne akarjon megváltoztatni. Ezek mellett olyan fontos szavakat tudnék még felsorolni, mint az empátia és az együttérzés – mesélte akkor a sonkádi énekesnő a Ripost-nak.

A cikk megjelenése után pár órával egy neve elhallgatását kérő bennfentes azt mondta a portál egyik munkatársának, hogy tudomása szerint Opitz Barbi új szerelme nem is annyira új, ugyanis az énekesnő visszament az exéhez, Serleg Alberthez, akivel igazán viharos kapcsolata volt, és akivel tavaly novemberben végleg szakított. Vagy mégsem?

– Barbi most nagyon boldog, és én is bízom benne, hogy ezúttal máshogy alakul az élete Alberttel. Annyit kértem tőle, hogy vigyázzon magára, és saját magát helyezze az első helyre. Nem tudom, hány felvonása lesz még ennek a szerelmi történetnek, nekem csak annyi a fontos, hogy Barbi jól érezze magát és ne sérüljön. Egyébként most kiegyensúlyozottnak és vidámnak tűnik, remélem, ez így is marad – nyilatkozta a Ripost-nak a bennfentes, aki azonban ennél többet nem szeretett volna elárulni Barbi és Albert közös történetének fejleményeiről.

Opitz Barbi és Serleg Albert újra a nyilvánosság előtt

Nos, úgy tűnik, Opitz Barbi és Serleg Albert felmelegített kapcsolata még mindig tart. Erre utal az is, hogy az énekesnő Alberttel tűnt fel a Dűne: Második rész díszbemutatóján az egyik fővárosi moziban.

Bármi is történt azóta köztük, minden jel arra mutat, hogy Barbi újra bizalmat szavazott Albertnek, így újabb fejezetéhez érkezett a sokadig évados szappanopera.