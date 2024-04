Több szempontból is izgalmasan indult A Dalban befutott nyíregyházi zenekar éve: új tag csatlakozott hozzájuk, akivel teljes lett a csapat, új lemezen dolgoznak. Hegyi Ábel, a Tortuga gitárosa és dalszövegírója a Petőfi Rádióban mesélt a változásokról és az aktualitásokról.

Simonyi Lacival az első pillanatban megvolt a kémia, így egészen egyértelmű volt, hogy ő lesz a zenekar negyedik tagja.

„Lacival futólag ismertük egymást, egy stúdióba jártunk dalokat felvenni, és úgy alakult, hogy éppen neki adtam el a gitáromat. Már akkor szimpatizáltunk egymással, aztán láttuk játszani, és elhívtuk egy közös zenélésre, ahol egyből éreztük, hogy passzolunk, mintha mindig együtt zenéltünk volna. Találkoztak az elképzeléseink, emberileg és zeneileg is az első pillanatban egymásra hangolódtunk, ezért nem volt kérdés, hogy közösen folytatjuk.

A tavalyi év egyébként is vízválasztó volt a zenekar életében, volt egy tagcserénk is, Ákos lett a frontember, Laci pedig a Tortuga negyedik alappillérévé vált. Ez az a formáció, amiben a legjobban érezzük magunkat, és a végtelenségig hiszünk benne” – meséli Ábel. „Az új lemezt három részletben vesszük fel, és ahogy eddig is, most is törekszünk arra, hogy új ízeket vigyünk a rock and rollba. Reflektálunk a világ rezdüléseire, lesznek bulizós-, melankolikusabb dalok és társadalomkritikát is megfogalmazunk. Az alapkoncepciónk nem változott, a régi kedvenc zenéink hatása érződik az összes dalunkon új köntösbe bújtatva. A lemez megjelenését év végére tervezzük, de addig is folyamatosan hozunk új dalokat, hogy a közönség mindig kapjon valamit”.