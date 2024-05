Vasvári Vivien elutazott az Egyesült Arab Emírségekbe, az utazásról pedig bőszen posztolgat is a celeb. Az influenszer ezúttal egy olyan fotót is közzétett 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában, amelyen nem visel sminket. A dögös szépség az ágyban fekve mutatta meg követőinek, hogy reggel is csak úgy ragyog! Itt arról is írtunk, hogy a luxusfeleség 3-6-9 hónapos korú, kisfiúknak való babaruhákat, illetve egyéb gyerekholmikat ajánlott fel rászoruló családoknak.

Forrás: ripost.hu