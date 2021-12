– Szerintem az átlagos italfogyasztók közül is nagyon sokan meglepődnének, ha egyszer összeszámolnák a hetente elfogyasztott szeszes ital mennyiségét. Mennyit is tesz ki az a napi egy-két feles, néhány pohár bor vagy üveg sör a hónap végére? A valós mértékegységen, a decilitereken túl felfigyelhet arra, mi mindenre fordíthatta volna az energiáit, az idejét, ha nem az italozást választja a kikapcsolódásra. Felteheti azt a kérdést is, mit pótolt vagy kompenzált, netán szorongott, azért ivott? Elgondolkodhat azon, mi minden mást csinálhatna. A berögzült szokások helyett lehet inkább sportolni, olvasni, több időt tölteni a családdal, akik pedig már a függőség határán billegnek, azoknak fontos jelzés, ha már az elején feladják a kihívást – jegyezte meg a pszichiáter.