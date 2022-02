Gasztrotúra címmel olvasóink kedvenc családi receptjeivel jelent meg nemrégiben kiadónk, a Mediaworks megyei lapjainak szakácskönyve. A zsűri több mint 150 ételt választott ki, ezeket mesterszakácsok és -cukrászok készítették el, mindez pedig garancia arra, hogy aki a megadott hozzávalókkal, a leírás szerint készíti el az ételt, azt a végeredményt kapja, amit a recept „ígér”, és amit az ínycsiklandó fotó mutat. A kiadvány, amit szerkesztőségünkben kedvezményes áron vásárolhatnak meg előfizetőink, az adott ételek tálalásához, díszítéséhez is tanácsokkal szolgál.

Kitettek magukért

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora hangsúlyozta, a beküldők kitettek magukért, mind a receptek számát, mind az ételeket tekintve. – Olyan finomságokat készíthettünk el, melyekre a kollégákkal együtt csak annyit mondhattunk, már értjük, miért is a családok kedvencei – emelte ki Prohászka Béla. Sok száz receptből kellett kiválasztania a zsűrinek, hogy melyek kerüljenek az albumba. Odafigyeltek arra is, ne legyenek ismétlődő ételek, és hogy a magyar mellett nemzetközi kitekintést is adjon a könyv, s hogy mindenmentes ételeket is bemutassanak, népszerűsítve ezzel az egészséges táplálkozást. Az előétel, leves, főétel, desszert tematika mentén halad a könyv, melynek különlegessége, hogy a grillsütőben és szabad tűzön készült finomságok is szerepelnek benne.

Megyei beküldők

A több száz beérkezett recept közül végül 155 került be a színes fotókkal illusztrált kiadványba, s nagy öröm, hogy megyei beküldőkkel is találkozhatunk: Bíró Petronella a sós karamellás diós csokitorta, Nagy Edina a grillezett oldalas, Maklári Sándorné a görcsleves, Szabó Bence a zöldbabos csirkepaprikás, Szabóné Kárpáti Mária a grillezett camambert, Surányi Melinda pedig a Mindent bele, pipi! fantázianevű főétel hozzávalóit és elkészítési módját küldte be a felhívásra, a szerkesztők pedig be is válogatták a receptúráikat.

Melindától megtudtuk, autodidakta módon tanult meg főzni, és ebben nagy segítségére volt az internet, illetve a munkahelye is, hiszen könyvtárosként sok szakácskönyvet forgat. A nagykállói hölgy szívesen kísérletezik, sütni jobban szeret, mint főzni, és a hagyományos magyar konyhát részesíti előnyben. – Szeretem a változatosságot, és bár húst is eszek, az ételeim nagy része zöldség- vagy gyümölcsalapú. Úgy gondolom, a jó menühöz a desszert is hozzátartozik, és a tálalásra is nagyon figyelek – mesélte Melinda, aki nagyon örül annak, hogy szakácskönyvünkben viszontláthatja a beküldött receptjét.

Surányi Melinda receptje: Mindent bele, pipi! Hozzávalók: 4 csirkecomb, 1 kg burgonya, 2 tejszínes tömlős sajt, 1 paprika, 1 paradicsom, 2 zöldhagyma, 10 dkg trappista sajt, 2 ek. majonéz, 1 ek. mustár, fokhagymakrém, 1 nagy doboz tejföl, bors, pirospaprika, zöldfűszerek. Elkészítés: A csirkecombról lefejtett húst fűszerezzük, sütőzacskóban megsütjük. A burgonyát megfőzzük, tömlős sajttal áttörjük, fokhagyma- krémmel ízesítjük. Egy sütőzacskót az alján és egyik oldalán felvágjuk, kihajtjuk, az így kapott lapot beletesszük egy tepsibe. A burgonyából gömböket formázunk, ezeket három párhuzamos sorban elhelyezzük a tepsiben. A sült csirkehúst a sorok közé szórjuk. A zöldségeket apróra vágjuk, a húsra tesszük. A sajtot lereszeljük, a burgonyagömbökre szórjuk. A tejfölt elkeverjük a majonézzel, a mustárral, s ízesítjük a fűszerekkel. A mártást a zöldséges sorok tetejére kanalazzuk, megszórjuk pirospaprikával. Alufóliával letakarjuk, 30 percig sütjük, ezután levesszük a fóliát és megpirítjuk a tetejét.