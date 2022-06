Ami a kertben megterem, azt a konyhában megfőzik, megsütik: így működik ez a legtöbb olyan családban, ahol a háziasszonynak van arra lehetősége, hogy a ház körül veteményeskertet gondozzon. És így működik ez a mátészalkai Képes Géza Általános Iskolában is, ahol ismét bebizonyosodott, hogy ha a szándék s az elhatározás tettrekészséggel, illetve bátorsággal találkozik, nagyszerű dolgok születnek.

Többször írtunk már az intézmény máshol nem tapasztalható szellemiségéről, újításairól, s ebbe a sorba jól illeszkedik az iskolakert, illetve a főzőház, melyeket két pedagógus, Végh László és felesége, Véghné Csehi Katalin álmodtak meg, és melyek megvalósítását a tankerületi központ mellett helyi cégek, vállalkozók is segítették. Az sem véletlen, hogy az ünnepélyes átadásra Borbás Marcsi Prima Primissima-díjas műsorvezető-szerkesztőt kérték fel: mint Pénzes Ottó igazgató elmondta, a népszerű gasztroangyal olyan példakép, akinek az értékrendje közel áll az iskola szellemiségéhez. – Nálunk a pedagógusok állnak a középpontban, amit tanítanak, beépül a gyerekek gondolkodásába. Az, hogy milyen módszer szerint oktatják a tárgyaikat, kevésbé fontos, a lényeg, hogy hitelesek legyenek – mondta az igazgató, aki arról is beszélt, hogy náluk a magyar kultúra észrevétlenül válik a diákok értékrendjének részévé.

Izgalmas, érdekes vállalkozás

– Megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és ebben nagy szerepe van Pénzes Ottónak, akit szó szerint arra kértem, hogy addig zaklasson, amíg igent nem mondok. Mert szerencsére sok a munkám, és minimális a szabadidőm, de örülök, hogy eljuthattam most ide – fogalmazott Borbás Marcsi, és hozzátette: ez egy izgalmas, érdekes vállalkozás, és miközben végigjárta a kertet s a konyhát, sokszor leült, szétnézett, mert sehol nem látott még hasonlót.

– Ezt a modellt országszerte meg kellene valósítani, mert látszik, hogy működik. Ennek az a titka, hogy olyan embereket kell találni, akiknek nemcsak kiváló ötleteik vannak, de meg is valósítják azokat – itt ilyen emberek dolgoznak. Nagy mázlijuk van azoknak a gyerekeknek, akik ide járhatnak, hiszen a tananyag mellett olyan eszmeiséget szívnak magukba, ami az egész életükben segíti majd őket.

– Akárhányszor is járok az ország ezen térségében, mindig megállapítom, hogy Kelet-Magyarország elképesztő: olyan emberi, épített, néprajzi és gasztronómiai értékek vannak itt, amelyekkel máshol nem találkoztam – mondta a népszerű televíziós személyiség, aki arról is beszélt, hogy bár első hallásra furcsállotta, hogy itt a pedagógusok állnak a középpontban, de belátja, emögött bölcs gondolatrendszer áll.

– A konyha és a kert elválaszthatatlan egységet alkotnak, mindkettőben dolgozniuk kell a fiúknak és a lányoknak egyaránt, mert a folyamatokat, a munkafázisokat ismerniük kell. A kert megtanít bízni, remélni és dolgozni. A konyhakerttel törődni kell, és soha nem lehet elengedni a kezét, mert az el nem végzett munkákat később nem lehet pótolni. Ha ezt megtanulják a diákok, komoly útravalóval indulnak el az iskolából – tette hozzá.





Borbás Marcsi Prima Primissima- díjas televíziós műsorvezető-szerkesztő

Televíziós műsorai: Egy nap, Telemázli, Arcok a liftben, Szombat este, Zeneszombat, Buké, Értékmentés másként, Családmese, Vörös és fehér, Gasztroangyal, Életművész, Négy szellem, Új idők új dalai, Borbás Marcsi szakácskönyve

Szakácskönyvei: Egy nap, egy recept; A sűrűje; A sűrűje 2.; Édes békeidők. Édes-krémes művészet; Magyarország finom. Szívem csücske ország sarka. Őrség, Vendvidék, Göcsej, Balaton „mellyéke”, Zselic; Magyarország finom. Vadregényes kelet; Magyarország finom. Határon túl és azon is túl – Erdély

Elismerései: a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Budapestért díj, Szalai Annamária-médiadíj, Prima-díj, Prima Primissima közönségdíj



Borítókép: A szerkesztő-műsorvezető megnézte a konyhát és a kertet is | Fotók: Gazdag Mihály