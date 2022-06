Az idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a Leveleki-víztározónál azt a horgásztalálkozót és 24 órás emlékversenyt, amit még 2018-ban hagyományteremtő céllal indítottak útjára ifj. Máté Mihály, a fiatalon elhunyt, kiemelkedő horgász és sportember emlékének a tiszteletére.

Nyugalmat talált a parton

A versenyre július első hétvégéjén várják a barátokat, a sporttársakat. E nemes cél ötlete öt évvel ezelőtt az édesapában, Máté Mihályban és Mikucza Zsoltban, a víztározó üzemeltetője, a Nyírségi Hal-Vad Kft. ügyvezetőjében fogalmazódott meg. A július 2-án, szombaton 9 órakor kezdődő, és vasárnap reggel 9 óráig tartó halfogó verseny győzteseit értékes díjakkal, serlegekkel jutalmazzák majd, de a fő hangsúly, mint minden alkalommal, ezúttal is a megemlékezésen lesz.

– Mihály nagyon ügyes, megbízható, kiemelkedő sportember, és ugyanakkor szenvedélyes horgász is volt, aki saját stéggel rendelkezett a tavon – adott rövid jellemezést az V. Ifj. Máté Mihály Horgásztalálkozó és 24 órás Emlékverseny névadójáról Mikucza Zsolt. Mint a tógazda elmondta, Misi mindig megtalálta itt a nyugalmat, még az utolsó hónapjaiban is kijárt ide a tóra.

– A természet és a sport volt a mindene – mesélte a fiáról az édesapa. – Bármibe kezdett, minden területen sikereket ért el, amit a rövid élete során a tetteivel is bizonyított. Már gyermekként karatéban országos dobogós helyezéseket szerzett, a barna övig jutott. Ezt követően a labdarúgásban a megyei válogatottságig küzdötte fel magát. Mindezeken kívül még korcsolyázott, jégkorongozott és snowboardozott, s valamennyit magas szinten űzte. A karatés múltját K1-es versenyzőként is kiválóan tudta hasznosítani.

Különleges díjak, vándorserleg

– A megmérettetésen indulni napijegy megvásárlásával lehet. Az első öt helyezett egy-egy díszes kupát kap, és a győztes hazaviheti egy esztendőre a vándorserleget is. Ha valaki azt elnyeri három egymást követő évben, akkor véglegesen is az övé lesz – ismertette a legfontosabb tudnivalókat a díjak felajánlója, az édesapa, id. Máté Mihály, aki sokat horgászott együtt a fiával a víztározón.

Házigazdaként gondoskodik mindig a színvonalas ellátásról, a családias hangulatról. Minden versenyző kap majd egy-egy emléklapot, a legnagyobb halat kifogó számára pedig még díszes különdíj is jár. A résztvevők száma évről évre növekszik, de ezen a baráti találkozón másodlagos az eredmény, itt mindig a megemlékezésé a főszerep.

Az emlékverseny szervezői az idén is szeretettel várnak mindenkit, barátot, ismerőst, horgásztársat az eseményre. Jelentkezni a helyszínen is lehet, a gyülekező – reggelivel egybekötve – 7-8 óra között lesz a Sirály presszónál. Előzetesen regisztrálni lehet, illetve további információk kérhetők a 06-30/908-9567-es telefonszámon, valamint a horgásztalálkozó részleteiről a Leveleki Horgászparadicsom közösségi oldalán is olvashatnak az érdeklődők.