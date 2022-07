– Mindannyiunknak hiányzott már a tábor, ennek a helynek ugyanis megvan a maga sajátos hangulata, szépsége, varázsa. Arról nem beszélve, hogy az elmúlt közel négy évtized alatt egy rendkívül összetartó közösség, mondhatni egy nagy család verbuválódott a tékásokból. Jó látni, hogy akik itt voltak a kezdeteknél, most is köztünk vannak, csak míg korábban a gyermekeiket, ma már az unokáikat hozzák magukkal. Szinte mindenki ismer mindenkit, akik pedig újonnan csatlakoznak, azonnal rákapnak az ízére. Így gyarapodunk mi folyamatosan... Az idén is több száz kisgyermek van a táborban, élvezik a sátorozást, hogy körülveszik őket a hagyományaink – mutatott rá Annamária. A táborvezető arra is felhívta a figyelmünket, hogy mivel számukra nagyon fontos a környezetvédelem, az eldobható helyett újratölthető poharat használnak, mindenki maga hozza otthonról a tányért és az evőeszközöket.

A programokat úgy állították össze, hogy biztosan ne unatkozhasson senki, hiszen délelőtt és délután huszonegyféle kézműves foglalkozás, néptánctanítás, ének- és citeraoktatás, illetve kezdő felnőtt néptánc közül választhatnak a táborozók. De nem maradhatnak el a koncertek, bemutatók, előadások, táncházak, és persze a hajnalig tartó mulatság sem.

– Az idén az egész hét a pásztorkultúra szellemiségében telik. A megnyitón debütált Nagy Gábor népzenész, fotográfus Rokonok című kiállítása, s mivel gyakorlatilag hazajár a pásztorokhoz, olyan élethelyzeteket, pillanatokat örökíthet meg, amiket egyébként soha nem láthatnánk. A tárlat a csűrben kapott helyet, és a tábor ideje alatt tekinthető meg. Hétfőn pásztorételeket készítettünk, a tékások megkóstolhatták a hagyományos hajdúsági slambucot, amit harminckétszer forgatnak meg, valamint a marhalábszárból készült pörköltet. A szerdai tematikus napon az idősebb és ifjabb Mahovics Tamás pásztoreszközöket mutatott be, illetve dévaványai pásztortáncokat adtak elő Bolya Dániel furulyás kíséretében, Papp László szűrkészítő mesélt a mesterségről, érkeztek a hortobágyi örökös pásztorok, Gencsi Zoltán, a Pásztorkönyv szerzője zárta a délelőttöt, amit egy nagyiváni és egy tyukodi táncház is gazdagított.

Amikor beszélgettünk Mariannával, még bőven a délutáni programok előtt jártunk, de már izgatottan készültek az első bajuszmustrára, ami rendesen feladhatta a leckét a zsűrinek, valamint Nagy Gábor Ördögmuzsika című előadására, ami Pál István, az utolsó dudás szellemiségét idézte meg a csűrben, hogy az ügyességi versenyek – malacfogás, tuskóhajítás, nádszálverés –, a hortobágyi csikós bemutató, csergetés és a Fordulj, kispej lovam Táncegyüttes műsora után a Muzsikás együttes koncertje, valamint táncház zárja a pásztornapot.

– Különböző tájegységek pásztortáncaiból szemezgetünk csütörtökön, péntek délelőtt a beregdaróci asszonyok a kenderverés rejtelmeibe vezetnek be minket, este a híres kalotaszegi mérai juhbemérés folyamatát ismerhetjük meg, szombaton lesz a métabajnokság, avagy a népi baseball, majd a tábor zárásaként bemutatjuk egymásnak mindazt, amit a héten tanultunk, legyen az ének, tánc, hangszeres zene, de az oktatók és a gyerekek is műsorral készülnek.

Gyönyörű Zsigmond a Szeredás együttes énekese, és mint azt büszkén újságolta, közel negyven esztendeje vőfélykedik, s társaival most szervezi a jubileumi, X. Kárpát-medencei Vőfély Találkozót. A Téka tábor tematikus napjának „hallja, kendjeként” ő kötötte össze a programokat, s arra törekedett, hogy a pásztorok minél többet át tudjanak adni a tudásukból.

– Hihetetlen még kimondani is: az idén ötvenéves a néptáncmozgalom! Olyan kincseket kaptunk, amelyek gazdagították a nemzetet, hiszen a táncházakban a mulatság mellett a tánc- és énektanítás, az elméleti oktatás sem maradt el, de szóltak a viseletekről is. Ezeket az értékeket nem szabad a láda fenekén tartani, folyamatosan szidolozni kell, hogy büszkén viselhessük.

Schleisz Ani férje húsz éve oktat nemezelést a Téka táborban, ő tíz éve kíséri el párját Harangodra.

– Budapesten lakunk, úgyhogy a kisfiunk, Misi óriási szabadságként éli meg ezt az egészet, nagyon élvezi, hogy itt nincs kerítés, nincsenek határok, sátorozunk, körülöttünk szaladgálnak az ürgék. Bár nagyon büszke az apukájára, a foglalkozások egyelőre még nem igazán kötik le, talán egy-két év múlva már közösen kézműveskedhetünk. Fontos számunkra, hogy a népi kultúra a gyermekünk életének része legyen. Rengeteg embert ismertünk meg itt, van, akivel csak évente egyszer, itt találkozunk, másokkal tartjuk a kapcsolatot. Rendkívül értékesek ezek a tékás barátságok.

