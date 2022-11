Tizedik regényének végére tett pontot a napokban John Cure. Az ártatlanság vámszedői a Medúza-krónikák második része, a 2019-ben megjelent A lány, akit élve ástak el „folytatása” – idézőjelben, mert a bűnügyi thrillersorozat történetei önállóan is megállják a helyüket.

A szívügye a téma

A regényfolyam cselekménye laza szálakon kapcsolódik egymáshoz, így valójában csak a főszereplő, Huszti Nimród titkosszolgálati elhárítótiszt és közvetlen környezete állandó. A kötetek tehát egymástól függetlenül is olvashatóak, és a sorozat bármely részével be lehet lépni ebbe a titkos világba. A feszültségkeltés mestere szerint a novemberben megjelenő második rész, Az ártatlanság vámszedői éppen megfelelő erre a célra: izgalmas, feszültséggel teli, pörgős sztori üresjáratok nélkül.

A történet Magyarországon játszódik, és egy olyan jelenség áll a középpontjában, amiről egyre több szó esik, de még mindig nem beszélnek róla eleget.

– Sokan tudják rólam, hogy amikor nem könyveket írok, akkor azért dolgozom, hogy egy biztonságosabb és félelem nélküli világban élhessünk. Az utóbbi időben kriminálpszichológiai és támadáselhárítási specialistaként az emberkereskedelem elleni küzdelemben veszek részt, és egy átfogó bűnmegelőzési programot irányítok – mondhatni, ez a szívügyem – árulta el a nyírségi író.

Ötletekből nincs hiány

– Ahogy azt a történetben is leírtam, az emberkereskedelem a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik. Az emberkereskedők hatalmukkal és erejükkel visszaélve, erőszakot, megtévesztést vagy zsarolást alkalmazva elsősorban prostitúcióra, szexuális cselekedetekre veszik rá áldozataikat, akik sok esetben gyerekek. Hazánkban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék a leginkább érintett térségek, ezért is volt számomra fontos, hogy megpróbáljak átfogó és valós képet mutatni ezekről a bűncselekményekről. A regény megírásával a célom nemcsak egy izgalmas történet elmesélése és az olvasó szórakoztatása volt, hanem preventív, tudatosságnövelő szerepet is szántam neki – magyarázta a szerző.

Bár Az ártatlanság vámszedői még meg sem jelent, már a sorozat harmadik része, A mérgező gyalog is előrendelhető. Mi ez, grafománia, belső teljesítménykényszer vagy a szerződések ilyen szigorúak? Nem fél a kiégéstől? – tettük fel a kérdést.

– Általában hónapokat pihenek két könyv között, így tudom biztosítani a feltöltődésem. Szükségem is van rá, hiszen egy regény megírása mentálisan és fizikálisan is sokat ki tud venni az emberből. A kiadómmal évente minimum egy új kötetre szól a szerződésem, de ha kettőt írok, annyit jelentetnek meg. Jelenleg évente két regényt kényelmesen le tudok adni, ötletem pedig akár tízre is lenne. Szerencsére az olvasóim minden új megjelenést izgatottan várnak.