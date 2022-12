Férjen el egy tollon, de mutasson jól egy óriásplakáton is. Legyen egyszerű, sok éven, akár évtizedeken át ne szoruljon változtatásra, aki ránéz, azonnal tudja, melyik céghez tartozik, és jól szolgálja a megrendelő céljait – ezek egy jó logó legfontosabb ismérvei, és ha magunk elé képzelünk néhányat, ki is pipálhatjuk e szempontokat. S ha már pipa: a Nike ismertetőjegyénél egyszerűbbet aligha találunk, ahogy az Adidas három csíkja sem túl bonyolult.

De a jó példákat sorolva eszünkbe juthat a National Geographic sárga téglalapja is, ami bekeretezi a világot, és amit Sagi Haviv tervezett – nos, nem véletlenül említettük a világhírű grafikust, ő az egyik kedvenc tervezője alábbi cikkünk főszereplőjének, a nyíregyházi Bán Annamáriának, aki óriási szakmai sikert ért el: két munkája is helyet kapott az elmúlt évek száz kiemelkedő alkotását bemutató Magyar tervezőgrafika TOP 100 című könyvben. Egy logó- és egy lemezborító terve került be a kiadványba, további hat alkotása pedig a szintén nívós munkákat tartalmazó, kiegészítő e-könyvben látható.

Szerteágazó ügyfélkör

A Studio Verzal alapítója, kreatív vezetője munkái korábban a Magyar logók, illetve a Tipográfia Magyarországon a XXI. században című albumokban is helyet kaptak. Pedig nem készült grafikusnak, sokáig az idegen nyelvek vonzották. Az egyetem elvégzése után angolt tanított, ám amikor otthon volt a gyerekeivel, megérett benne a gondolat: szeretne saját vállalkozásba kezdeni. Autodidakta módon képezte magát, s honlapokat készített. Tanult webdesignt, arculat- és logótervezést, majd a METU-n tipográfiát. Elkészítette a saját honlapját, és megtalálták az első ügyfelek, akik aztán ajánlották ismerőseiknek, partnereiknek – így kezdődött. Szerteágazó az ügyfélköre, s ahogy telik az idő, úgy tartja egyre fontosabbnak az adott cég megismerését.

– Ahhoz, hogy olyan arculatot tervezzek, ami hiteles, ismernem kell a vállalkozás múltját, jelenét, a jövőre vonatkozó elképzeléseket, a cég filozófiáját és azt is, hogy a termékeit, szolgáltatásait kinek szánja.

Szoros kapcsolat

– A színek, a formák s maga a megjelenés attól is függ, hogy a célcsoportjukat gyerekek, anyukák, nyugdíjasok, bulizni vágyó fiatalok vagy éppen öltönyös menedzserek alkotják, arculatot tervezni ugyanis nem lehet hasraütésszerűen – mondta Annamari, aki azért, hogy e téren is fejlődjön, márkastratégiát tanul, és a korábbiaknál szorosabb kapcsolatot alakít ki az ügyfeleivel.

Mint mondta, az sem jó, ha túl szorosan fogják a ceruzáját, de az sem, ha magára hagyják: azt tapasztalja, hogy csak a folyamatos kommunikáció vezet eredményre.

Egy logó- és egy lemezborító terve került a könyvbe

Forrás: STUDIO VERZAL

– Ha tudom, hogy milyen értékeket képviselnek, s hogy mit akarnak üzenni a vásárlóiknak, ügyfeleiknek, könnyebb a dolgom – erre jó példa annak a logónak a története, ami bekerült a TOP 100 kiadványba. Két Svájcba települt magyar hölgy Luzernben nyitott cukrászdát. A magyar ízeket szerették volna Svájcban megmutatni, s mert maga az épület is század eleji, a logóban és arculatban is a nosztalgikus hangulat, az értékőrzés, a hagyományok és a családi örökség továbbadása tükröződik – mesélte Annamari, aki szerint egy logónak nem az a funkciója, hogy elmeséljen egy történetet, hanem az, hogy a lehető legegyszerűbben fejezze ki az adott cég filozófiáját, és azonosítson.

Egy szint fölött kötelező

– A cél az ügyfelem vásárlóinak elérése, de persze nem árt, ha a logót a megrendelő is kedveli, hiszen ideális esetben akár évtizedeken át fogja látni a termékein, a reklámanyagain, a fejléces papírokon. Amikor például a Nike tulajdonosa annak idején meglátta a logó tervét, azt mondta, majd megszokja, s mint tudjuk, ez lett a világ egyik legismertebb jele – mesélte Annamari, aki követi a digitalizációval járó változásokat, és aki azt látja, ezen a téren nem mindenki tudatos.

– Sokan a közösségi médiát használják marketingcélokra, ám ezek mögött nem mindig van átgondolt stratégia. Én azt tapasztalom, hogy azok a cégek, amelyek elérnek egy bizonyos szintet, kötelezőnek érzik a márkaépítést, és szakemberre bízzák. Addig, amíg egy honlap vagy egy logó elkészül, közösen kell dolgoznunk, és ez nem is megy egyik napról a másikra, de ha a cég hű marad magához, ezeken nem kell változtatnia.

SZA