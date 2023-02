A pandémia alatt ugyan kényszerből, de hazánkban is előtérbe került az otthoni munkavégzés. Emberek ezrei döbbentek rá akkor, hogy az irodai munkájukkal járó feladataikat otthonról is képesek ellátni, és a koronavírus-járvány enyhülése után sokaknak meg is maradt a home office lehetősége.

Oláh Gyula Csongor, a HSA Kft. regionális vezetője a járvány után nem sokkal azt mondta lapunknak, a cégvezetők is rájöttek, mennyi előnnyel járhat az otthoni munkavégzés: egy call center esetében például a feladatokat tökéletesen el lehetett látni otthonról.

Számos előnye van

– A korlátozások feloldása után többen úgy döntöttek, nem szükséges a drága irodákat bérelni. Némi számolgatást követően könnyen megszületett az eredmény, hogy a cégnek melyik éri meg: fenntartani az irodát a hozzátartozó eszközökkel együtt, vagy támogatni a dolgozókat szoftverekkel, esetleg számítógéppel, hogy home office-ban dolgozhassanak – tudatta a régióvezető, hozzátéve, az otthoni munkavégzés az olyan szellemi munkák esetében jelent alternatívát, mint a már említett call centeres feladatkörök vagy az értékesítés.

A home office pandémia alatti tömeges elterjedése hazánkban abszolút újdonságként hatott, holott Nyugat-Európában már bevett munkaformának számított. Egy friss felmérés alapján azonban az emberek többsége visszavágyik a munkahelyére, s ennek számos oka lehet.

A CBRE globális ingatlan-tanácsadó cég 20 ezer embert kérdezett meg világszerte, és az európai válaszadók 38 százaléka azt mondta, újra teljes munkaidőben dolgozik az irodában. A felmérés alapján az ideális jövőbeli munkarendet is úgy képzelik el, hogy a munkaidejük jelentős részét az irodában tölthessék.

Működik a gépezet

A témáról Sitku József informatikus-rendszergazdával beszélgettünk, aki vármegyénkből elszármazva napjainkban egy brit cégnél dolgozik.

– Közel 10 éve jöttem ki először Nagy-Britanniába, akkor itt már megszokott volt otthonról dolgozni. Egy olyan kereskedelmi vállalatnál dolgoztam, aminek sok munkavállalója, de csak egy kicsi irodája volt. A dolgozók „forgásban” jártak be, aki egyik héten otthon tartotta a frontot, a következőn az irodában végezte a feladatait. Magyarként teljesen meglepett a rendszer, és bár elsőre bonyolultnak tűnt, minden olajozottan működött – osztotta meg tapasztalatait a rendszergazda, aki szerint az irodákra jó ideig még szükség lesz a munkaerőpiacon, Európában és hazánkban is.

Lehetnek fennakadások

– Az otthoni munkavégzés ad némi szabadságot. A jelenlegi munkahelyemből kiindulva mindenkinek megvannak a napi feladatai, és a vezetőséget nem érdekli, hogy 5 vagy éppen 8 óra alatt végzik el az emberek. Ha tehát valaki ügyesen dolgozik, több a szabadideje, és ezt a fennmaradó időt másra is fordíthatja. Azonban nem mindig működik tökéletesen a gépezet, lehetnek meghibásodások, szükség lehet némi segítségre a kollégáktól, amit otthonról sokkal nehezebb megoldani. Nyugat-Európában sincs kolbászból a kerítés, itt sem mindenhol a legmodernebb eszközökkel dolgozunk.

– A pandémia idején a munkahelyemen sok pénzt költöttek a hálózat és a szoftverek modernizálásra, hiszen nem voltak felkészülve arra, hogy mindenki otthonról dolgozzon. Bővítettük a VPN hálózatunkat, nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságra, mivel akkoriban a hackertámadások is megszaporodtak szerte Európában. Én is dolgozom home office-ban, ugyanakkor rengeteg olyan feladatom van, amit képtelenség otthonról megcsinálni. Hamarosan korszerűsítjük a számítógépes rendszerünket, sokat fogunk szerelni, kábelezni, ezt pedig csak akkor csinálhatjuk meg, ha a helyszínen vagyunk – tette hozzá a szakember, aki arról is beszélt, miért vágyhatnak vissza az emberek a hagyományos munkakörnyezetbe az otthonuk kényelméből.

– Úgy vélem, meg kell találni az egyensúlyt a magánélet és a munka között. Nem vagyok pszichológus, nem is szeretnék ilyen fejtegetésekbe bocsátkozni, de aki dolgozott már otthonról, jól tudja, mennyire nehéz 100 százalékot nyújtani a munkánkban, ha otthon vannak a gyerekek, esetleg a párunk is home office-­ban dolgozik.

MI