Ugyan még csak márciust írunk, de már lélekben készülhetünk a nyárra, amikor járhatunk majd strandra, kirándulni – vagy éppen jobbnál jobb előadásokra a szabadtéri színpadon. A nyári programok egy részét már nyilvánosságra hozta a Móricz Zsigmond Színház, így aki nagyszerű kulturális élményekre vágyik és szereti a Rózsakert utánozhatatlan hangulatát, már most beírhatja a dátumokat a naptárába. Az első júliusi bemutató különlegessége, hogy a közönség négy évvel ezelőtt egy alkalommal már láthatta a Delilát, ami a következő évad első bérletes nagyszínpadi bemutatója lesz. Ahogy mondják, „negyveniksz” évesen egy férfi vagy sportautót szerez magának, vagy szeretőt. A kapuzárási pánikkal Virág Lászlónak és családjának nincs szerencséje: hiába van meg mindenük, Virág beleszeret egy nála jóval fiatalabb pincérlányba. A történet mindenkinek ismerős.

Vajon van jó döntés? Kinek kell okosnak lennie? Érdemes egy olyan férfiért küzdeni és áldozatot hozni, aki már nem szerelmes a feleségébe? Fordulatokban bővelkedik ez a bűbájos, külföldön is nagy sikerrel játszott vígjáték, amelynek írója Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk világhírű szerzője, rendezője pedig a számtalan díjjal elismert Mohácsi János, aki korábban az Illatszertárt állította színpadra Nyíregyházán, és aki ebben az előadásban is az élet keserédes voltát mutatja be. Néhány nappal később, július 7-én a nagy sikerű Anconai szerelmesek slágereiből összeállított koncerttel készül a nyíregyházi teátrum társulata, az est hangulata visszarepíti majd a közönséget a hetvenes évek Olaszországába. A koncert-előadáson a zenés darab dalait hallhatja a közönség – emlékeztetőül most felidézzük a legendás történetet. A helyszín egy Adria-parti kisváros terecskéje, a hatvanas-hetvenes években, ahol megesik, aminek meg kell... Itt éldegél Don Tomao, az eladósorba került, enyhén beszédhibás gyermekét egyedül nevelő, ám a szerelem örömeit igencsak kedvelő atya, könnyűvérű szobalányával, szomszédjában egy magányos panziósnővel és a közepesnél valamivel gyérebb vendéglátóipari szenvedéllyel megáldott kávézótulajjal. És akkor még nem is beszéltünk az idevetődő többiekről: a halmozottan hátrányos helyzetű vándormuzsikusról, az életunt milliomosról, a szentéletű bölcsről, akinek durva csuhája alatt érző szív dobog. És a tűzrőlpattant szögedi lányról, aki születendő gyermekének atyját igyekszik fellelni eme kies olasz vidéken.

Parádés szereposztás

A slágerekkel teli estet egy házasságjavító komédia követi: parádés szereposztással érkezik A feleség negyvennél kezdődik című előadás a Rózsakert Szabadtéri Színpadra: a komédiában Gregor Bernadett, Beleznay Endre, Pikali Gerda és Németh Kristóf is játszik. Linda unja a házasságát, angol kertvárosi életét, a negyedik x közeledtét, de főleg a férjét, George-ot. Erről azonban a férfi nem akar tudomást venni, neki minden úgy jó, ahogy van. Amikor George elalszik szeretkezés közben, Lindának végképp elege lesz: úgy érzi, joga van még az érzékiséghez, a figyelemhez, a szerelmemhez. Válni akar. Kamasz fiuk becsajozik, a szenilis nagypapa katonatörténeteket darál, a legjobb barátok elképesztő tanácsokat adnak, és a felfordulás közepén ott áll szegény George. Aki, némi rásegítéssel a bárszekrényből veszélyes útra lép: elhatározza, hogy megújítja a házasságát. A Fórum Színház legújabb vígjátéka rólunk mesél, kacagtató helyzetekkel és imádnivaló karakterekkel – a komédiát július 14-én láthatják az érdeklődők.

És persze az operettek sem maradhatnak ki a kínálatból: július 22-én olyan népszerű dalok csendülnek fel a Rózsakertben, mint a Szép város Kolozsvár, a Te rongyos élet, a Maga nős ember vagy boldog, a Hajmási Péter, a Messze a Nagyerdő vagy a Délibábos Hortobágyon. A nézők kiváló művészeket láthatnak, hallhatnak, így Oszvald Marikát, Peller Károlyt, Hommonay Zsoltot, Fischl Mónikát és Szendy Szilvit. Statisztikusok szerint nem telik el úgy egy perc a világon, hogy valahol – tévében, rádióban, színházban, koncerten – ne hangozzon el egy dal Kálmán Imre Csárdáskirálynőjéből. A Rózsakertben rendezett gála nem csak a Csárdáskirálynő statisztikáját javítja majd, hiszen több magyar operettszerző műveiből is válogatnak, a felejthetetlen élményről pedig szimfonikus zenekar és a tánckar is gondoskodik.

