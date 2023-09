Változatos programok

A szervezők a horgásztábor megrendezéséhez pályázat útján támogatást nyertek a Magyar Országos Horgász Szövetségtől, valamint az egyesület is tett a költségekhez önerőt. A tábor munkájában 3–14 éves gyermekek vettek részt, a harminc kis horgászra változatos programok vártak.

– A tábor célja elsősorban az volt, hogy a horgászatot és a természetet megszerettessük a gyermekekkel – tájékoztatott Zoltán István fő szervező, a helyi egyesület elnöke. – Az elméleti horgászismeretek mellett a gyakorlati oktatás, vagyis a horgászat kapta a legjelentősebb szerepet.

– Mindezek mellett a Géberjéni Szamosi Élményteret is meglátogattuk, ahová autóbusszal utaztunk el. Megtekintettük a tanösvényt, továbbá csónakáztunk a Holt-Szamoson, és megismertük a vadvíz élővilágát is. Ezt követően voltunk a fülpösdaróci családi farmon is, ahol megismerkedtünk az ott élő állatokkal. A színesebb programok érdekében felkerestük Nagyecseden a helyi katasztrófavédelmi szolgáltatóházat, valamint a tűzoltóautóval is megismerkedhettek a fiatalok. Úgy gondolom, a tábor a jó hangulatával kitűnő szórakozást jelentett, sok-sok élményt nyújtott a nagyecsedi és a környékbeli gyermekeknek, akik már most kérték, jövőre is legyen horgásztábor – tette hozzá Zoltán István.