Kilenc év, 3287 nap, 78 888 óra – ennyi idő telt el azóta, hogy útjára indult Szabolcs-Szatmár-Bereg egyik legsikeresebb sportága, melynek legimpozánsabb versenyét minden évben a ­VIDOR Fesztivál keretein belül rendezzük meg. Ha ebből még nem találták volna ki, eláruljuk: a Nyírségi Limerickíró Bajnokságról beszélünk... Arról a megmérettetésről, aminek a szombati döntőjén telt ház fogadta a pehelysúlyú szinkronúszás világbajnokát, Kuthy Patríciát, a drámaratonfutás olimpiai bajnokát, Illyés Ákost, Demeter Annát, azaz Etát, a trollok királynőjét – a mottója: a jó kolléga nem csak ígér, be is tart – és Berki Armandot, aki az est zenei aláfestéséért felelt. A döntő egy versbe foglalt vallomással kezdődött: „Egyszer volt néhány lelkes színész, s kaptak egy álmot, mely ma is még merész. Pár csíkos mez és versek, miket írtok – lám 9 év, ami ránk most visszanéz. ...Mit érek én egy jó limerick nélkül, mit ér egy vers, ha nem tart tükröt elém, mit adni tudsz az emlékeken kívül – az álmomért egy gombot kérek én.

Víziszonyos egy süllyedő hajón

Az egyéni döntőbe jutott alkotásokat, akiket a Móricz Zsigmond Színház művészei adták elő, videón láthattuk: a társulat tagjai otthon, a kertben, autószerelés vagy éppen koncert (!) közben szavalták el az ötsorosokat, amelyek közül a Reggeli meglepetés, az Életvidám kisnyugdíjas, a Vármegyéink, a Nemzeti hátha, a Hőanyó és az Agybaj jutott tovább. Ezeket Ákos és Pati úgy adták elő, hogy a helyszínt és a tulajdonságot a nézők találták ki, a közönség soraiban ülők pedig nem kímélték a művészeket. Így aztán kiderült, hogy lehet egy szaunában dadogva-raccsolva limericket szavalni, és az is, milyen az, amikor egy víziszonyos hajója süllyed... Az improvizációs Oscart, ha lenne ilyen, a helyszínen kioszthattuk volna, hiszen zseniális jelenetek szemtanúi lehettünk – már amikor nem a könnyeinket törölgettük. A nézők ezúttal is gombokkal szavaztak, a döntőbe a Vármegyéink és az Agybaj jutott. A végső fináléban különböző színésztípusokat megjelenítve hallhattuk a verseket, amelyek így elhangzottak akadékoskodó, civilkedő, dilettáns és sikerorientált stílusban is – utóbbi alatt Pati számos szelfit és élő bejelentkezést csinált, és mire az ötödik sor végére ért, Brad Pityu már üzent neki, Tarantino pedig hívta is – hiába, a világsztárok értenek a szakmához...

Videó: Pusztai Sándor

Könnyezett Mária és a nézők is

A csapat kategóriában a Showtime, A telhetetlen nő, a Könnyező Mária, a 27, A szex időigényes és a Moby Dick jutott a középdöntőbe, a verseket pedig nem elszavalni, hanem elénekelni kellett. Szólt a Titanic főcímzenéje, a Ha volna két életem, az Indulj el egy úton, a Bella Ciao-t az egész közönség együtt tombolta végig a színészekkel. A két finalista a Moby Dick és A szex időigényes jelige alatt futó versike lett, ezeket régimódi, aggodalmaskodó vagy amnéziás állapotban adták elő Ákosék, akiknek az sem okozott gondot, amikor némán kellett játszaniuk. Ezután jöttek a gombok, majd az eredményhirdetés és a meglepetés: az egyéni győztes a csapatversenyben nyertes együttesnek is tagja volt, így a nézők Madár Jánosnak és Radeczky Jánosnak tapsolhattak. És persze a színészeknek, akik immár kilencedik alkalommal mutatták meg, hogy limerickben nincs náluk jobb!

A győztes alkotások

Vármegyéink

A férfi ifjú korban Heves, mint a megye.

Fénykorára Vas lesz, csak a rozsda meg ne egye.

Hatvan körül Békés, ha kijön rá a lépés,

nyolcvan fölött tolna, de sajnos már nem megye...

Moby Dick

Kinek vetted ezt a ruhát én édes Péterem ?

Ha megtudom, hogy megcsalsz, a pofádat szétverem !

Ez a ruha M-es!

Ki az a kis tetves ?

Tudod jól, hogy jó pár éve 5XL a méretem!?