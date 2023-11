Rekord létszámú érdeklődő vett részt abban az októberi gyűrűzésben, amelyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tiszavasvári csoportja és a Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdei Iskola közösen rendezett a Tiszalöki Arborétumban. Összesen 690 vendég, kicsi és nagy látogatott el az eseményre. Voltak köztük óvodások, iskolai osztályok és teljes családok is.

A tábor ötnapos munkája során 24 faj 250 egyede került a hálókba, legnagyobb számban széncinege, kék cinege, fenyvescinege, vörösbegy és csuszka. Gyűrű került továbbá pár hegyi fakusz, ökörszem, tüzesfejű és sárgafejű királyka lábára is.

Először került hálóba egy fekete harkály az arborétumban. Az idén a ragadozó hálónak köszönhetően gyűrűt kapott egy gyöngybagoly, egy egerészölyv, hét erdei fülesbagoly, két macskabagoly is. Az egyesület munkáját több szakember is segítette: dr.Legány András, Petrilláné Bartha Enikő, Szabóné Balázs Beáta, Petrilla Attila. A tábor munkájában részt vettek a tiszadadai óvodások is, akik a gyűrűzés élménye mellett az őszi napsütéses erdőben száraz leveleket, terméseket, vadgesztenyét, makkot, tobozt gyűjtöttek, amiket a későbbiek folyamán felhasználnak a kézműves foglalkozásaikon – tájékoztatta szerkesztőségünket Tarnai László.