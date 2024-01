– A stílus örömet szerez és sikerhez vezet, s jóval többet jelent az öltözködésnél: hozzátartoznak a megnyilvánulásaink, a gondolkodásmódunk. Az emberek a mindennapokban a divattal találkoznak, ami folyamatosan változik, a stílus viszont állandó, s a sajátját mindenki maga alakítja – így fogalmazott a napokban az MCC nyíregyházi képzési központjában Schiffer Miklós divat- és stílustanácsadó, aki előadásában mesélt a legfontosabb stílusjegyekről, mutatott jó és rossz példákat, és arról is beszélt, hogy a világ vezető politikusai hogyan használják imázsépítésre a saját személyiségüket.

Gondolat az öltözet mögött

– Karl Lagerfeld szerint a divat az, amikor megtanulsz szeretni valamit, amit tegnap még gyűlöltél, Giorgo Armani pedig úgy fogalmazott: ami a stílust a divattól megkülönbözteti, az a minőség, azaz a gondolat az öltözet mögött. A stílus a viselkedést, a modort és a ruházatot is magába foglalja, s kell hozzá elkötelezettség, eredetiség és egyéniség – éppen ezért az önismeret elengedhetetlen. Nem függ sem kortól, sem mérettől, hiszen minden alkatra meg lehet találni azokat a darabokat, amelyektől stílusos lesz a viselője. Sokszor hallom, hogy ez a pénz függvénye is: azt szoktam mondani, inkább vegyünk meg két jó minőségű darabot, mint öt rosszat, hiszen azzal többet érünk. A divat az, amit az üzletekben megvehetünk, a stílus pedig az, amit felépítünk belőle – emelte ki és hozzátette: bár fellazultak az öltözködési előírások, a klasszikus értékeket nem szabad elfelejteni. Az elegancia soha nem megy ki a divatból, mindig suttog, soha nem kiabál: nem a feltűnésről, hanem az emlékezetességről szól.

– A mai utcakép összevisszaságot mutat, ráadásul sokan sok pénzért néznek ki rosszul. Nem mindenki tudja, hogy a logóktól és a feliratoktól senki nem lesz stílusos. Manapság az a sikk, hogy hülyén nézünk ki – szerintem ez ellen tenni kell – mondta Schiffer Miklós, aki szomorúan tapasztalja, hogy a hölgyek nem veszik figyelembe, hogy a leggings egy tornaruha, amit legfeljebb edzésen vagy versenyen viselhetnének, de gyakori hiba a túl rövid szoknya, a kivillanó comb­fix, és ahogy fogalmazott: az sem tartozik senkire, hogy ki milyen melltartót visel.

Mint mondta, a férfiak sokszor elkövetik azt a hibát, hogy nem megfelelő méretű ruhadarabot viselnek, sokan nem tudják, hogy a bermuda legfeljebb térdig érhet, és azt sem, hogy rövid ujjú inget nem illik felvenni, nyakkendővel különösen nem.

– Vannak alapdarabok: ilyen a férfiaknál az öltöny, a hölgyeknél pedig a kis fekete, amit, attól függően, hogy milyen cipővel vagy kiegészítővel viselik, felvehetik a munkahelyükön, egy irodában, de akár színházban is. Egyre fontosabbak a kiegészítők, a táskák, a napszemüvegek – a nagy divatcégek eladásainak 70 százaléka ezeket érinti. Érdekes trend, hogy a hölgyek ruhái korábban férfiruhák voltak, szinte mindegyik darab megfeleltethető egy-egy férfidarabnak. Ám vannak, akik meg akarják fordítani ezt a trendet, és csipkeinget adnak a férfiakra – nem biztos, hogy ez a jó irány – mondta.

A politikusi imázs része

Elhangzott: a vizuális kommunikáció, azaz a személyes stílus a politikusi imázs része. Van, akinél ez természetesen jön, másoknál tudatosan építik, és olyanokat is ismerünk, akiknél hiába is próbálkoznak ezzel. Zelenszkij ukrán elnök például a háború kitörése óta ugyanolyan pólót visel: következetes és hiteles, mert azt üzeni a világnak és a saját népének, hogy számára most egyetlen szerep létezik: az államférfié, aki katonaként vezeti az országát.

– Az öltözéknek hatalmat, elhivatottságot, magabiztosságot kell sugároznia, az pedig egyénfüggő, hogy kinek milyen imázst építenek. Churchill volt a szivarozó államférfi, a katona, Kennedy amerikai elnök a sármos férj, a kiváló apa, de meg kell említenünk Macron francia elnököt, aki a klasszikus megjelenésével a legjobban öltözött politikus.

Színes ruhák és kalapok

– A királyi család tagjai mindig az érdeklődés középpontjában állnak, gondoljunk csak a néhai Diana hercegnőre vagy Katalin hercegnőre: minden lépésüket fotósok hada követte/követi. Mind a ketten stíluskirálynők, annyi különbséggel, hogy míg Diana kizárólag luxusholmikban járt, a jelenlegi trónörökös felesége időnként olcsó, 200 fontos ruhákat is felvesz, és ezzel azt üzeni, hogy bárki lehet olyan, mint ő.

– Akik ezen a téren tökéletesek és utánozhatatlanok voltak, II. Erzsébet királynő és a férje, Fülöp herceg. A királynő egy szerethető idős hölggyé vált, aki azért hordott színes ruhákat és kalapokat, mert biztos volt abban, hogy így még a tömegben sem tűnhet el. A kifogástalan uralkodói imázs megtestesítője III. Károly király, akit a válása után fel kellett építeni, és ez nagyon jól sikerült. Ő a tökéletes úriember, az exkatona, a szerető nagyapa és családfő, akinek a megjelenése azt üzeni: a királyság állandó és örök. Barack Obama volt a legjobban felépített amerikai elnök, a szerető családapa, a jó sportoló, a kiváló alkotmányjogász, a legelegánsabb elnök pedig Ronald Reagan volt. Az amerikai First Ladyk mindig fontos szerepet játszottak a történelemben, nem véletlen, hogy a megjelenésükre is sokat adnak. Ám ez nem mindig sikerül, Donald Trump felesége egyszer például 12 ezer dolláros krokodilbőr cipőben látogatta meg az árvíz sújtotta honfitársait – mondta Schiffer Miklós, aki a hazai politikusok közül jó példaként említette Novák Katalin köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi minisztert, az exkormányfőt, Medgyessy Pétert, három jelenlegi minisztert: Szijjártó Pétert, Lázár Jánost és Szalay-Bobrovniczky Kristófot, illetve Csepreghy Nándor államtitkárt.