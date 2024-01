Enyhe időjárással kezdődött az idei esztendő, s ezt több horgász is kihasználta. Beszámoltunk már arról, hogy január 7-én horgászversenyt rendeztek Kocsordon az Iskola-tónál, de ugyanezen a hétvégén a horgászatot választotta a Máriapócson élő Tisza Balázs is.

Az éjszakai órákban is

– A Pazonyi Horgásztanya tógazdája, Petrilla Csaba megkért, teszteljem a tó halait, mert nagyon kíváncsi arra, mennyire mozognak, táplálkoznak január első napjaiban a halak. Az egyik barátommal mentem a tóhoz, húsz órát töltöttünk el a horgásztanyán. Az elmúlt év végén nem sok időm volt horgászni, mivel futsalozom Nyírbátorban az U19 csapatban, és sok edzésem volt, ezért örömmel vállaltam a felkérést – elevenítette fel az előzményeket Tisza Balázs. – A pazonyi tónak a közepénél horgásztunk, a 3-as háznál, mivel ott is éjszakáztunk. Szombat délután érkeztünk meg, már sötétedett, amikor elkezdtünk szerelni. Használtunk csalinak pelletet, saját készítésű bojlit.

– Az ott eltöltött húsz óra alatt huszonnégy kapásom volt, ebből húsz halat a partra is tudtam hozni PVA-tasakos technikával. A barátomnak kettőt sikerült megakasztania, ő a method technikát alkalmazta. A legkisebb ponty hét kilogrammos volt, a legnagyobb 17 kilogrammot nyomott. A fényképek elkészítése után a halak mentek is vissza a vízbe.

– Az éjszakai órákban is szinte folyamatos volt kapás. Szerencsére nem sokat pihentem, amint lefeküdtem, már jelzett is a kapásjelző, pattantam ki az ágyból és rohantam a bothoz. Fárasztáskor meglepődtem, mert nagyon jó erőben voltak a halak, azt hittem, hogy fáradtabbak, gyengébbek lesznek a téli időjárás miatt. Igaz, pont akkor még nem volt nagyon hideg, valószínűleg a pontyok is még azért nem vermeltek el. Amikor szereltük szét a botokat vasárnap délután, akkor már érezni lehetett, hogy hidegfront érkezik, ami aztán hozta is magával a mínuszokat.

Várja a versenyeket

– Ebben az évben nagyobb terveim vannak, mint a múlt évben, mert tavaly sok elfoglaltságom volt, kevés versenyen tudtam részt venni. Ebben az évben szeretnék elindulni minél több megmérettetésen, s azokból minél többet meg is nyerni – mondta terveiről a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola 10. osztályos diákja.

– Talán sikerül március végén Horvátországba is kijutnom, ahol szintén lesz horgászat. Nagyon várom, hogy elolvadjon a jég, hogy mehessek horgászni esetleg Pazonyba, Orosra, Nagykállóba.