Horgászverseny erőfényes napsütésben, nagy érdeklődés mellett. Így jellemezhető az a horgászverseny, amit május 11-én a Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület Nyíregyházán a Bujtosi-tónál rendezett meg a tagjai számára. Közel hetven résztvevő várta a halak kapását. A viadalon az emlékezés kapta a főszerepet, a viadallal az egyesület az egyik alapító tagjára, a közel fél éve elhunyt Timku Lászlóra emlékezett.





Horgászverseny a Bujtosi-tó nyugati partvonalán

Fotó: M. Magyar László

Horgászverseny kicsiknek és nagyoknak

– Az idén 28 éves civil szervezetünk egy tablót is összeállított, a fő helyen Timku László fényképe volt látható, akinek a családtagjai személyesen is megtisztelték a rendezvényünket, s díjakat adtak át a legjobbaknak – tájékoztatta szerkesztőségünket Morauszky Tamás, az egyesület elnöke, s az emlékezés fontosságát hangsúlyozta.

– Timku László (1954–2023) volt horgásztárs emléke előtt tisztelegve ettől az évtől kezdődően a Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület a tavaszi horgászversenyét Timku László Emlékversenyként rendezi meg. Laci az egyesület alapító tagjai közé tartozott, egészen a haláláig aktívan részt vett az egyesület munkájában – mondta a civil szervezet vezetője, aki arról is beszámolt, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is a versenyzők között köszönthették Haraszkó Csabát, az országos versenyhorgász-bizottság tagját, a pontyfogó felnőtt férfi nemzeti válogatott szövetségi kapitányát.

A szövetségi kapitány nem jött üres kézzel, a felajánlásának köszönhetően a negyedik helyezetteknek is jutott ajándék, sőt egy anonim felajánlás révén a helyezést el nem érő gyermekeknek is járt ajándék.

A horgászok nem panaszkodhattak, hiszen a két nappal korábbi telepítésnek köszönhetően szépen kaptak a pontyok, s volt olyan horgász, aki amurt is megakasztott.

Ottjártunkkor két ponttyal is büszkélkedhetett a nyíregyházi Szabolcsi János. A nagyobbik hal 3,31 kilogramm súlyú volt, a másik kevesebbet mutatott a mérlegen.

– Szeretem a Bujtosi-tavat, de ha 10 kilogramm feletti halat szeretnék fogni, akkor elmegyek Verba Tanyára vagy az Orosi-tóhoz – mesélte Szabolcsi János, aki 18 éve tagja a Bujtos Sporthorgász és Táj­védelmi Egyesületnek. – A napokban a telepítés előtt a reggeli órákban 12 pontyot fogtam, a telepítés utáni horgászatomon pedig éppen írtam be a huszadik, 2,8 kilogrammos pontyot, amikor ismét kapásom volt, s megfogtam a huszonegyediket is. Ezután az volt a célom, hogy a következő nap három óra alatt 22 darab pontyot fogjak. Mondja is a feleségem, minek fárasztom ki magam, amikor nem viszek haza halat – jegyezte meg befejezésül Szabolcsi János.



A végeredmény



Felnőttek: 1. Kotricz József (8,65 kg), 2. Szabolcsi János (7,67 kg), 3. Driszku József (6,59 kg), 4. Schilling Gergő (5,87 kg). Gyermekek-ifik: 1. Kiss Levente Tibor (0,16 kg), 2. Balogh Virginia (0,05 kg), 3. Boros Botond (0,04 kg), 4. Kiss Dorina. A legnagyobb hal: Kotricz József fogta (4,68 kg).