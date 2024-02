A Tündérszépek negyedik kiírásának döntőjén Tóth Andrea képviselte vármegyénket, s bár nem az ő fejére került a korona, jóval többet kapott a versenytől, mint amire számított.

A nyíregyházi lány szerette volna jobban megismerni magát, és mint mondja, ez sikerült.

– Mindenképpen ki akartam próbálni magam egy olyan helyzetben, amelynek hatására kiléphetek a komfort­zónámból, s a verseny ebben sokat segített – kezdte a fiatal lány, és hozzátette: korábban is részt vett fotózásokon, de csupán hobbiszinten, így amikor meglátta a hirdetést, úgy döntött: benevez, hogy megtudja, mit képes kihozni magából. Az, hogy továbbjutott a regionális fordulón, több volt, mint amit várt – mesélte.

Fotó: Markovics Gábor

Pózok, tartás és sok gyakorlás

A többi jelentkezőhöz hasonlóan Andi is szem előtt tartotta, hogy mit eszik és mennyit mozog.

– Rendszeresen edzettem, odafigyeltem az egészséges étkezésre, és megpróbáltam elsajátítani azokat a pózokat, amelyeket a fotózásokon vagy a kifutón alkalmazni kellett. A jó tartásra és az elegáns járásra is ügyeltem, s persze sokat gyakoroltam, hogy lehet magas sarkúban járni a kifutón – mesélte Andi, aki az idei megmérettetésen induló lányoknak is ajánlja ezeket a praktikákat, hiszen amellett, hogy később is hasznukat veszik, magabiztosságot is szerezhetnek ezek segítségével.

– Nagyon élveztem a programokat, a tábort, a fotózásokat, a színfalak mögötti beszélgetéseket, a verseny legjobb része pedig az az adrenalinlöket volt, amit akkor éreztem, amikor a döntőben a kifutóra léptem. Abban a pillanatban semmi nem számított, csak arra figyeltem, hogy a legjobb formámat nyújtsam és élvezzem a pillanatokat – mondta, de azt is elárulta: volt még egy olyan érzés, amit soha nem fog elfelejteni.

– A legkedvesebb emlékem az, amikor kiléptem a színpadra és megláttam a szeretteimet, akiknek mindent köszönhetek, és akik az egész verseny alatt támogattak. A szereplés utáni ölelések felbecsülhetetlenek – elevenítette fel az emlékeket Andi, aki megtapasztalta, hogy a Tündérszépek alatt számos olyan impulzus éri a lányokat, amiket sosem felejtenek el. Mert bár nem az övé lett a fődíj, mégis nyert, ugyanis sokat tanult magáról, a verseny pedig átformálta a gondolkodásmódját. Bár ezeken a megmérettetéseken nagyon fontos a szépség, megértette, hogy ennek megítélése mennyire szubjektív.

– Nagyon sok összetevője van a sikernek, a győzelem pedig nem csak a külsőn múlik, és ez a tudat hatalmas önbizalmat adott, a verseny alatt szerzett tapasztalataimat pedig a hétköznapokban is hasznosítom.

Saját vállalkozást indított

A nyíregyházi lány nemrégiben végzett a Debreceni Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakán. Részmunkaidős állása mellett saját internetes vállalkozást indított: ajándékcsomagok készítésével foglalkozik. – Miután befejeztem az egyetemet, egyedi, saját irányt kerestem, amivel fejlődhetek. Sokan dicsérték azokat a csomagokat, amelyeket hobbiból készítettem, ezért döntöttem úgy, hogy ezen az úton indulok el – mondta a fiatal lány, aki mindenkit arra bátorít, hogy próbálja ki magát. – Azoknak, akik bizonytalanok, azt üzenném, hogy egy percig se gondolkodjanak, jelentkezzenek! Próbálják ki magukat, és éljék meg úgy a versenyt, mint egy olyan programot, ami közben jól érezhetik magukat. Ne legyen bennük félsz, hiszen ez egy fantasztikus utazás – tette hozzá.

(A lányok a Szabolcs Online Tündérszépek aloldalán nevezhetnek a versenyre.)