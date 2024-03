Hétköznap is várja a horgászokat Vaján a Tavirózsa Halastó. Az elmúlt héten péntek délután is négyen-öten várták a halak kapását, közöttük volt a helybeli Soós Krisztián is.

– Mivel helyben lakom, gyakran kijövök ide horgászni. Ha a munkaidőm megengedi, akkor hétköznap is, ugyanis éves bérletet vettem. Pontyot, amurt, kárászt szoktam fogni. Ma 11 órakor jöttem, úgy tervezem, 15 óráig maradok – mondta el érdeklődésünkre Soós Krisztián.

– Ma egy termetesebb pontyot fogtam, de mivel itt a tavon sporthorgászat van, visszaengedtem. Az igényeimet kielégíti ez a tó, olykor még az Orosi-tavon szoktam horgászni, illetve voltam már a Leveleki-víztározónál is. Kiskorom óta horgászom, az unokatestvéreimmel jártam a Vajai-őstóhoz, akkor még jóval több víz volt benne. Bár most is folyamatosan tölti egy kút a vizét, igazából csak csónakból lehet ott horgászni, ezért ragaszkodom a Tavirózsa Halastóhoz.

– Oroson a legnagyobb halam egy 13 kilogrammos amur volt, itt Vaján 8 kilogrammos ponty jelenti a legnagyobb fogásomat – tette hozzá befejezésül Soós Krisztián, aki másnap is kiment horgászni a Tavirózsára, de szombat lévén már nem egyedül ment. Együtt horgászott vele fia, Olivér, az unokatestvére, Kiss Tamás és annak a fia, Benedek is. A két kis legénynek is van külön pecabotja, s nagy örömükre ők sem maradtak hal nélkül. A két édesapa büszkén elmondhatja, hogy nincs gond az utánpótlással.