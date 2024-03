Szinte minden óvodás kezében ott van a mobiltelefon, a tablet, naponta több órát is használják, a legtöbbször ellenőrizetlenül. Sajnos sokszor csak nyomkodják az interneten lévő tartalmakat, de még nem tudják elkülöníteni a veszélyforrásokat. A szülők felelőssége óriási, de vajon ők tudják, hogy minek teszik ki a fiatalokat? Fontos, hogy a felnőttek jó példát mutassanak, segítsék és fokozatosan, az életkoruknak megfelelően vezessék be a fiatalokat ebbe a világba. Dr. Baracsi Katalin internetjogásszal podcast-beszélgetésünkben hasonló kérdéseket feszegettünk, s megtudtuk: többféle módszere is van az óvodás korosztály megszólítására, tanítására.

Dr. Baracsi Katalin

Forrás: Magánarchívum

A szakértő elmondta, az nem baj, ha a kicsik egy fél órát, órát használják ezeket a készülékeket, hogy megnézzenek egy mesét, vagy meghallgassanak egy gyerekdalt. Viszont arra felhívta a figyelmet, hogy bár jobban értenek a fiatalok ezekhez az eszközökhöz, a technikai tudás nem helyettesíti az érzelmi érettséget. Nem szabad elvárni egy öt-hat éves gyerektől, hogy felismerje a veszélyes helyzeteket, átverős oldalakat, félelemkeltő tartalmakat. Dr. Baracsi Katalin órákat tart nagycsoportosoknak, s játékos formában próbálja a tudatos internethasználatra nevelni a kicsiket.

Mesedobozba költözött robotnindzsa

– A foglalkozások alapja a mese. Van egy Szangó nevezetű robotnindzsám, akit az ENSZ hívott életre, és a világ számos országában elérhető. A fejlesztő, oktató órák nem kütyükkel vagy vetítéssel egybekötött előadások: van egy papírszínház alapú japán mesedobozom, ebbe költözött bele Szangó és a gyerekbarátai. Ezeknek a meséknek a célja, hogy az ovisok kezdjenek el gondolkodni arról, mi van körülöttük, mi és hogyan történik. Minden mesében van valamilyen konfliktushelyzet, amikor a gyerekeknek kell a történet főhősét segíteni abban, hogy jó döntést hozzon. Olyan témákat is nagyon kedvesen és játékos formában tudunk átbeszélni, mint a számítógépes játékok világa, a túlzott képernyőidő, de arról is szó esik, hogy mit csináljanak akkor, ha ijesztő tartalmakat látnak. Van olyan mese, ami a szelfiküldésről szól, de az is szóba kerül, hogyan lehet használni az internetet a tanuláshoz, az utolsó, számomra mindig nagy izgalommal várt történet pedig a szülők eszközhasználatára kérdez rá – részletezte a szakértő, és megjegyezte: a gyerekek szeretnek történetekben gondolkodni ebben az életkorban, nagyon könnyen beleélik magukat ebbe a helyzetbe.

Digitális példaképek

Dr. Baracsi Katalin azt is elmondta, hogy ez a módszer biztonságot ad a gyerekeknek. Nem közvetlenül kell magukról beszélni: a főszereplőhöz hasonlítják magukat és úgy mesélik el a saját történetüket. Azt is elmondják, mit tanácsolnának a főhősnek, s közben elgondolkoznak a problémákon. Ilyen apró rávezetésekkel, helyzetekkel el lehet ültetni ezeket a magokat az óvodásokban. – Az idei Biztonságos Internet Nap egyik, számomra nagyon kedves és meghatározó üzenete az, hogy a felnőtteknek és elsődlegesen a szülőknek, s a gyerekeket körülvevő pedagógusoknak digitális példaképpé kell válniuk, hiszen a gyerek lépten-nyomon azt figyeli, mi hogyan használjuk az eszközt – mondta az internetjogász, és hozzátette: minden felnőttnek jó példával kellene elöljárnia, ha pedig valamivel nem boldogulnak, bátran kérjenek segítséget!