A helyi Árpád-korabeli római katolikus templomban az idén immáron 23. alkalommal végeztünk lelki adoptálást március 25-én, nagyhétfőn, a magzatgyermek világnapján.

Imádságos lelkületű édesanyák, nagymamák, mintegy tizenöten, mint az élet védelmezői, égő gyertyaszál kíséretében mondtuk együtt, emelt lelkülettel a fogadalom szövegét. Lázár István római katolikus plébános atya örömmel adott helyet az adoptálást kérőknek. Jézus fogantatásának napjától (március 25-től), Mária Isten-anyaságának kezdetétől, kilenc hónapon át mindennap szól majd az ima egy veszélyben lévő, megfogant, az anyaméhben fejlődő kis életért, akit egyedül csak Isten ismer. Hogy ő is megszülethessen, s vállalt gyermekként, a szülők felelős döntéseként, családban jöhessen a világra, és szeretetben, törvényes családi környezetben nőhessen fel.

Mindez lehetséges az ima hatalmas ereje és áldozathozatal által. Az ígéretet, a fogadalmat tévő személyek egyben imádkoznak a szülők, a fiatalok, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányú fejlődéséért is. Mindez mély hitet, áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez. Hiszen akik lelki adoptálásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, akit sohasem ölelhetnek magukhoz. Ám közben megélik a lelki szülőség, a lelki nagyszülőség örömét, azáltal lelki kincsekkel gazdagodnak. A lelki adoptálás célja még a legszebb hivatás, az édesanyai hivatás erősítése, az élet védelme, az Isten által elrendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az élet a fogantatással kezdődik, és minden megfogant élet élni akar! Az ima pedig egyben engesztelés az elkövetett magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért is.

Felvállalt küldetés

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja kezdeményezésére és szervezésében történt lelki adoptálás egy olyan felvállalt küldetés, amelyben próbálunk hitet adni a bizonytalan, a félénk és kételkedő, esetleg Istent még nem ismerő várandós nőknek, a testükben megfogant élet melletti felelős döntésükben. Jó cselekedetünkkel nemzetünk megmentéséért, magyar hazánk fennmaradásáért is teszünk. Hiszen ha csak egy magzat vagy néhány magzat-gyermek élete megmenekül az imák által, már nem volt hiábavaló a cselekedetünk.

-Némethné Csubák Éva KÉSZ-elnök



