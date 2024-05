Sportos város

– Amikor 2014-ben megkaptuk az egykori Buszacsát, olyan szabadidős programok megvalósításáról álmodoztunk, mint amelyeket az elmúlt időszakokban itt megrendezhettünk. Ilyen volt a Magyar Parasport napi rendezvényünk, az ovis sportkupa nap, a fitt húsvét és a nőnap is – mondta beszédében dr. Kovács Ferenc polgármester, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a versenysportok mellett a Fitt Város programhoz hasonló, az egészségünket megóvó rendezvények is legyenek.

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, egykori olimpikon számára hatalmas öröm volt, hogy immáron második alkalommal tarthatta meg a város ezt az eseményt, amellyel – reméli – , hogy hagyományt is teremthetnek. – Nagyon örülök annak, hogy Nyíregyháza egy sportos város. Ezt élsportolóival, létesítményeivel bizonyította is. Az a gyermek, amelyik sportolni akar, ma már számos lehetőség közül választhat – emelte ki.

A Fitt város rendezvényen 25 sportágat próbálhattak ki a résztvevők, s akár nyereményekkel is gazdagodhattak.

Bevonni a sportot

Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője szinte alig jutott levegőhöz a mozgalmas és pörgős események mellett.

– Olyan programot akartunk május elsején tartani, amely nem csupán egy klasszikus majálisra hívja a vendégeket. Szerettük volna a sportcentrum 14 szakosztályát és a város többi sportszövetségét is belevonni – mondta az ügyvezető, aki szerint ez az esemény egy olyan bemutató is egyben, amelyen a gyerekek és felnőttek megismerkedhetnek a különféle sporttevékenységekkel. Az egészségnap hamar népszerűvé is vált. – Tavaly szinte teljesen kinőttük a parkolót: közel háromezer vendégünk volt. Az idén felkészültünk arra, hogy rekordot fogunk dönteni – ismertette az ügyvezető, s hozzátette: nagyjából négyezer látogatóval számoltak.