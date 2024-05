Levelek. Súlyhatár nehezítette azt a versenyt, amit az elmúlt napokban rendeztek meg a Leveleki-víztározónál. Május 19. és 25. között a VII. Halcatraz Kupa indulói a termetesebb ponty és amur megfogását tűzték ki célul, ugyanis a ponty 5 kilogrammtól, az amur 12 kilogrammtól számított bele a versenybe.

Súlyhatár nehezítette a Korda csapatának versenyét is

A leveleki strand utáni első hely a 6-os számot kapta, s azt az angol, pontyhorgászattal foglalkozó Korda cég csapata húzta ki. A márka magyarországi képviselői jól ismerik egymást, s összeálltak a versenyre.





Súlyhatár és taktika



Szilágyi Tamás Debrecenből, Molnár Gábor Budapestről, Szalma József Frankfurtból érkezett. Ebben a felállásban második alkalommal neveztek be a versenybe.

– Tavaly szektormásodikok lettünk, összetettben pedig a negyedik helyet szereztük meg – mondta el érdeklődésünkre pünkösdhétfőn Szilá­gyi Tamás, amikor felkerestük a csapatot. – Az idén szeretnénk jobb helyet elérni, de hát minden csapat erre törekszik. A verseny vasárnap este 7 órakor kezdődött, és szombaton 10 órakor fejeződik be, úgyhogy még nagyon sok van hátra. Amurból a 12 kg feletti halak számítanak a versenybe, a pontyból az 5 kg felettiek. Szerencsére már van értékelhető fogásunk: fogtunk egy 7-9 kilogramm közötti pontyot, még nincs lemérve. Mi a taktika? A taktikánkat igazából most akarjuk felépíteni, eddig tulajdonképpen ismerkedtünk a vízzel, próbáltuk megfigyelni a halak mozgását. Kell egy-két nap, mire összeáll a sikereket eredményező taktika. Tavaly az apagyi oldalon, a sekélyesebb részben horgásztunk, most meg kell ismernünk ezt a részt.

Egy ilyen többnapos versenyre fel lehet készülni? – kérdeztük a csapat tagjaitól.

– Nemcsak fel lehet, hanem fel is kell készülni. Mindent elő kell készíteni, hogy ne itt a parton döbbenjünk rá arra, hogy ez is hiányzik, az is hiányzik. Mivel nem az első versenyünk, mentálisan már hozzáedződtünk a megpróbáltatásokhoz – magyarázta Szilágyi Tamás, akiről kiderült, hogy nyíregyházi származású, erős szálak kötik a vármegyéhez. – Ötéves korom óta horgászom, a tiszadadai nagypapám szerettette meg velem ezt a hobbit, ami napjainkban már a munkám is. A Tiszára jártunk, illetve a folyó holtágaira horgászni. A családom nagy része még Nyíregyházán lakik, gyakran látogatom őket, de versenyezni is sokat járok a vármegyébe. Most Nagyhegyesen lakom, a Keleti-főcsatorna ottani szakaszához szoktam lejárni horgászni, ha nem vagyok versenyen.



Rendszeresen visszatérnek

A VII. Halcatraz Kupán találkozhattunk Rátkai Ferenccel, közismertebb becenevén Barival is, aki pár héttel korábban a társaival a Balaton partján az IBCC rangos megmérettetésen igyekezett minél jobb eredményt elérni a Black Carp Team nevű csapattal. Rendszeresen részt vesz az IBCC küzdelmein, az idén tizenhetedik alkalommal versenyzett a rangos kupán.

De térjünk vissza Levelekre, a csapat tagjai: Drótos Csaba, Gerebenics Viktor, Papp Ádám és Rátkai Ferenc.

– Leveleket szeretjük, rendszeresen részt veszünk a Halcatraz Kupán – mesélte Rátkai Ferenc, aki 10 éves korában szerette meg a horgászatot. Demecserben nőtt fel, a település környéki kanálisok, a Lónyay-főcsatorna jelentették az első horgászatok helyszínét, aztán a székelyi Őzetanyán pontyozott fenekezős végszerelékkel.

Vajon egy tógazdától illik-e megkérdezni, hogy mi a kedvenc tava? – kérdeztük a demecseri Rober-tó horgásztó tulajdonosától.

– A Balaton a kedvenc tavam, de nem tudnám megmagyarázni, hogy miért. Mindig lenyűgöz, elvarázsol. Szerintem a világon Magyarországon vannak a legszebb pontyok, vonatkozik ez a Balatonra, a Tisza-tóra, de még a kisebb csatornákra is. Minden bizonnyal, az éghajlat miatt lehet ez így.

Ezt a több soknapos versenyt hogy lehet kibírni mentálisan és fizikailag? – kérdeztük.

– Azt szoktam mondani a fiúknak, hogy a legrosszabb helyen is jobb horgászni, mint a legjobb helyen dolgozni. Ezzel a felfogással mindent ki lehet bírni, el lehet viselni. Ha nincs kapás, akkor pihenünk, beszélgetünk, viccelődünk, de azért persze megteszünk mindent, hogy kapás is legyen. A Halcatraz Kupa után készülünk a pontyfogó Európa-kupára, júniusban lesz Maconkán – jegyezte meg Rátkai Ferenc.