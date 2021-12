– Cégcsoportunk egy ezerhatszáz kocás sertésteleppel is rendelkezik, ezért a takarmányárak növekedését, melyek a termelési költségek legnagyobb részét teszik ki, mi is megérezzük. A kukorica kilogrammjának ára már a kilencvenöt forintot is eléri, ezzel párhuzamosan pedig a többi takarmány-alapanyag ára is emelkedett. Tavaly év vége óta az áremelkedés mértéke meghaladja az ötven százalékot, amit azonban a felvásárlási árak nem követtek – tudtuk meg Varga Balázstól, aki rávilágított: a Covid-járványt megelőzően az élősertés-felvásárlási árak drasztikusan megemelkedtek az afrikai sertéspestis miatt, ami főleg a távol-keleti állományokat tizedelte meg. A világjárvány azonban, főként az előbb említett piacok eltűnése miatt, ellenkezőjére fordította ezt a trendet: az élősertés-árak folyamatosan csökkentek, mert Európában kialakult egy relatív túlkínálat. A Mada-Hús Kft. ügyvezetője szerint ezek a problémák hazánkba is begyűrűztek.